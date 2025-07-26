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Головна Економіка Весільні витрати в Україні 2025 — скільки коштує повноцінне свято

Весільні витрати в Україні 2025 — скільки коштує повноцінне свято

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 15:05
Весільний бюджет 2025 — скільки треба витратити на повноцінне святкування
Весільна церемонія. Фото: Unsplash

Організувати розкішне весілля з усіма традиційними атрибутами в Україні — недешеве задоволення. В умовах повномасштабної війни гучні святкування більше не в тренді. Але не всі парочки готові відмовитися від пишного розмаху, коли заходить мова про один із найщасливіших днів у житті. Питання лише в тому, наскільки це дорого у 2025 році.

Деталі розповіли організатори заходів з великим стажем у Threads.

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Скільки коштує весілля у 2025

Українці завжди знайдуть спосіб економії. Зберегти трохи грошей можна на вбранні нареченого і нареченої, каблучках, банкеті, розважальній частині свята тощо. Навіть місяць і день тижня здатні зіграти важливу роль в заощадженні бюджету. Але якщо пара готова витратитися на весілля, то постає питання, яку мінімальну суму треба зібрати, аби влаштувати незабутню вечірку.

Весільні витрати у 2025 році мають такий вигляд:

  • оренда локації — від 50 000 грн;
  • кейтеринг — від 1 900 грн на людину;
  • банкет у ресторані — від 2 000 до 5 500 грн на людину;
  • фотограф — від 600 до 1 400 доларів;
  • відеограф — від 750 до 1 500 доларів;
  • декор — від 1 500 до 3 000 доларів;
  • ведучий — від 1000 до 2 500 доларів;
  • DJ — від 400 доларів;
  • додаткове технічне обладнання (LED екран, сцена, світло) — від 500 доларів;
  • спецефекти — від 300 доларів;
  • образ нареченої — від 30 000 грн;
  • образ нареченого — від 20 000 грн;
  • каблучки — від 3 000 грн до 3 000 доларів.

Це весілля у повноцінному святковому варіанті, з додатковими елементами, на яких пари часто економлять. Швидкі темпи інфляції змушують ціни безперестанку рости, а послуги — дорожчати. Тож не дивно, що з кожним роком укладання шлюбу стає більш фінансово затратним. На формування бюджету впливають як загальноекономічні тенденції, так і професіоналізм найнятих фахівців.

Яка вартість весілля в США

Для порівняння, фінансові витрати на свято за кордоном значно відрізняються від сум в Україні. За даними Forbes, середня вартість весілля у 2024 році в США становила 33 000 доларів. Хоча цей показник варіюється залежно від місця проведення заходу. Наприклад, близько 50 000 доларів коштує організація вечірки в Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Род-Айленді, Вермонті та Вашингтоні.

Весільні витрати в Україні 2025 — скільки коштує повноцінне свято - фото 1
Середні витрати на весілля в США. Фото: The Knot

До 20 000 доларів у середньому витрачають подружжя на Алясці, в Арканзасі, Айові, Монтані, Неваді, Південній Дакоті та Західній Вірджинії. Найбільш відчутними статтями витрат для американців є локація, обручки, музичний супровід (зазвичай гурт або DJ), фотограф/відеограф, декор весільної зони і сукня нареченої.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, скільки прийнято дарувати на весілля в Україні. Це залежить від населеного пункту і близькості стосунків. Колеги можуть дати від 500 до 1 000 грн у середньому, далекі родичі — до 2 000 грн, друзі — від 1 500 до 3 000 грн, а члени сім’ї — до 6 000 грн.

Також ми писали, що в Україні наречений або наречена можуть відмовитися від шлюбу в будь-який момент. Але ініціатор скасування весілля повинен відшкодувати другій стороні витрати на підготовку, зокрема оплату робіт і послуг, купівлю майна тощо.

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Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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