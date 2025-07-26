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Главная Экономика Свадебные расходы в Украине — сколько стоит полноценный праздник

Свадебные расходы в Украине — сколько стоит полноценный праздник

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 15:05
Свадебный бюджет 2025 — сколько надо потратить на полноценный праздник
Свадебная церемония. Фото: Unsplash

Организовать роскошную свадьбу со всеми традиционными атрибутами в Украине — недешевое удовольствие. В условиях полномасштабной войны громкие празднования больше не в тренде. Но не все парочки готовы отказаться от пышного размаха, когда заходит речь об одном из самых счастливых дней в жизни. Вопрос лишь в том, насколько это дорого в 2025 году.

Детали рассказали организаторы мероприятий с большим стажем в Threads.

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Сколько стоит свадьба в 2025 году

Украинцы всегда найдут способ экономии. Сохранить немного денег можно на нарядах жениха и невесты, кольцах, банкете, развлекательной части праздника и др. Даже месяц и день недели способны сыграть важную роль в сохранении бюджета. Но если пара готова потратиться на свадьбу, то возникает вопрос, какую минимальную сумму надо собрать, дабы устроить незабываемую вечеринку.

Свадебные расходы в 2025 году выглядят так:

  • аренда локации — от 50 000 грн;
  • кейтеринг — от 1 900 грн на человека;
  • банкет в ресторане — от 2 000 до 5 500 грн на человека;
  • фотограф — от 600 до 1 400 долларов;
  • видеограф — от 750 до 1 500 долларов;
  • декор — от 1 500 до 3 000 долларов;
  • ведущий — от 1000 до 2 500 долларов;
  • DJ — от 400 долларов;
  • дополнительное техническое оборудование (LED экран, сцена, свет) — от 500 долларов;
  • спецэффекты — от 300 долларов;
  • образ невесты — от 30 000 грн;
  • образ жениха — от 20 000 грн;
  • кольца — от 3 000 грн до 3 000 долларов.

Это свадьба в полноценном праздничном варианте, с дополнительными элементами, на которых пары часто экономят. Быстрые темпы инфляции заставляют цены беспрестанно расти, а услуги — дорожать. Не удивительно, что с каждым годом заключение брака становится более финансово затратным. На формирование бюджета влияют как общеэкономические тенденции, так и профессионализм нанятых специалистов.

Какая стоимость свадьбы в США

Для сравнения, финансовые затраты на праздник за границей значительно отличаются от сумм в Украине. По данным Forbes, средняя стоимость свадьбы в 2024 году в США составляла 33 000 долларов. Хотя этот показатель варьируется в зависимости от места проведения мероприятия. Например, около 50 000 долларов стоит организация вечеринки в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Род-Айленде, Вермонте и Вашингтоне.

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Средние расходы на свадьбу в США. Фото: The Knot

До 20 000 долларов в среднем тратят супруги на Аляске, в Арканзасе, Айове, Монтане, Неваде, Южной Дакоте и Западной Вирджинии. Наиболее ощутимыми статьями расходов для американцев являются локация, обручальные кольца, музыкальное сопровождение (обычно группа или DJ), фотограф/видеограф, декор свадебной зоны и платье невесты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, сколько принято дарить на свадьбу в Украине. Это зависит от населенного пункта и близости отношений. Коллеги могут дать от 500 до 1 000 грн в среднем, дальние родственники — до 2 000 грн, друзья — от 1 500 до 3 000 грн, а члены семьи — до 6 000 грн.

Также мы писали, что в Украине жених или невеста могут отказаться от брака в любой момент. Но инициатор отмены свадьбы должен возместить второй стороне расходы на подготовку, в частности оплату работ и услуг, покупку имущества и т.д.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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