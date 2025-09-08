Видео
Главная Экономика Комфортная жизнь — какую зарплату должен получать украинец в 2025

Комфортная жизнь — какую зарплату должен получать украинец в 2025

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 14:47
Комфортный уровень дохода для Украины — сколько нужно зарабатывать взрослому человеку в 2025
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Каждый человек по-своему понимает слово "комфорт". Для одних это лишь удовлетворение базовых потребностей, для других — возможность откладывать деньги, планировать отдых, оплачивать обучение или даже инвестировать.

О том, сколько должен зарабатывать один взрослый человек для комфортной жизни в Украине в 2025 году, в интервью сайту Новини.LIVE рассказал финансовый консультант Иван Осипенко.

Читайте также:

Сколько денег нужно получать взрослому человеку в месяц для комфортной жизни в Украине

По его словам расходы у большинства граждан похожи. Это оплата жилья — коммунальные услуги или аренда, питание, транспорт, образование, медицина, бытовые товары и досуг.

В то же время размер расходов зависит от места жительства. В мегаполисе жизнь примерно на 30% дороже, чем в небольшом городе.

Если говорить о взрослом человеке, который живет сам, то больше всего денег уходит на:

  • продукты;
  • транспорт;
  • личные потребности;
  • аренду или выплату ипотеки.

"Комфортный уровень дохода для одного взрослого человека должен быть, примерно, от 40-50 тысяч гривен", — убежден эксперт.

Осипенко добавил, что этой суммы хватает, чтобы арендовать жилье среднего класса, покупать продукты без строгой экономии, откладывать средства на будущее и хотя бы раз в год позволять себе отдых.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что из-за войны в Украине многие граждане были вынуждены пересмотреть свое отношение к расходам. Когда львиная доля доходов направляется на питание и оплату жилья, возрастает потребность в высоком уровне финансовой грамотности.

Также мы рассказывали, что сегодня условия заставляют украинцев тщательнее контролировать личные средства. Умение правильно планировать бюджет и сознательно тратить деньги становится жизненно необходимым, ведь это помогает избегать финансовых ошибок.

зарплаты деньги доходы финансы финансовая грамотность
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
