Комфортный уровень дохода для Украины — сколько нужно зарабатывать взрослому человеку в 2025

Комфортная жизнь — какую зарплату должен получать украинец в 2025
Каждый человек по-своему понимает слово "комфорт". Для одних это лишь удовлетворение базовых потребностей, для других — возможность откладывать деньги, планировать отдых, оплачивать обучение или даже инвестировать.
О том, сколько должен зарабатывать один взрослый человек для комфортной жизни в Украине в 2025 году, в интервью сайту Новини.LIVE рассказал финансовый консультант Иван Осипенко.
Сколько денег нужно получать взрослому человеку в месяц для комфортной жизни в Украине
По его словам расходы у большинства граждан похожи. Это оплата жилья — коммунальные услуги или аренда, питание, транспорт, образование, медицина, бытовые товары и досуг.
В то же время размер расходов зависит от места жительства. В мегаполисе жизнь примерно на 30% дороже, чем в небольшом городе.
Если говорить о взрослом человеке, который живет сам, то больше всего денег уходит на:
- продукты;
- транспорт;
- личные потребности;
- аренду или выплату ипотеки.
"Комфортный уровень дохода для одного взрослого человека должен быть, примерно, от 40-50 тысяч гривен", — убежден эксперт.
Осипенко добавил, что этой суммы хватает, чтобы арендовать жилье среднего класса, покупать продукты без строгой экономии, откладывать средства на будущее и хотя бы раз в год позволять себе отдых.
