Мінімальна сума грошей для життя в Україні — скільки потрібно заробляти у 2025 році

Гаманець із грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Війна в Україні змусила багатьох кардинально змінити підхід до витрат. Коли основна частина бюджету йде на житло та продукти, фінансова обізнаність населення стає особливо важливою.

Про те, яку мінімальну суму грошей повинні отримувати громадяни для життя в Україні у 2025 році, сайту Новини.LIVE розповіла експерт з фінансової грамотності Олена Ярова.

Реклама

Читайте також:

Прожитковий мінімум і реальні витрати у 2025 році

У 2025 році прожитковий мінімум, встановлений державою, становить трохи більше ніж 3 тисячі гривень на місяць. Але ця цифра далека від реальності. Експерти наголошують, що навіть на продукти цієї суми не вистачить.

"На жаль, реальність у нас абсолютно інша. Адже навіть у невеликому місті, для того, щоб людині оплатити комунальні послуги, здійснити якісь базові покупки, як до прикладу, купівля продуктів, вже не кажучи про ліки, потрібно буде не менше ніж 10-15 тисяч гривень", — переконана експертка.

Вона також додала, що у великих містах: Києві, Харкові чи Дніпрі ця сума легко подвоюється. Найбільша частина витрат українців припадає на їжу та житло.

Наприклад, оренда квартири у столиці коштує щонайменше 10–15 тисяч гривень, що у кілька разів перевищує офіційний мінімум. Навіть власники житла змушені витрачати значні кошти на:

ремонти;

дрібні покупки;

комунальні платежі.

Скільки грошей потрібно українцям на базові потреби

За словами Ярової, щоб покрити основні потреби одній людині, потрібно щонайменше 15–20 тисяч гривень на місяць. Цього вистачає лише для життя без боргів, але не дозволяє робити заощадження. Якщо в родині є діти або кілька дорослих, то кожен із працюючих має заробляти не менше 20 тисяч гривень.

"Це найнижча межа, коли нічого не відкладеш, але принаймні, будеш жити скромно, проте без боргів", — пояснила експертка.

Вона також додала, що в разі нестачі коштів кредити можуть стати небезпечним рішенням. Щомісячні виплати здатні перетворитися на непосильний тягар і призвести до боргової пастки. Натомість краще знайти додатковий підробіток, щоб сформувати хоча б невеликий фінансовий резерв і не жити у борг.

Раніше ми писали, що для іноземців у Польщі важливо знати розмір прожиткового мінімуму цієї країни, адже дохід нижче цього рівня свідчить про життя за межею бідності.

Також ми розповідали, що мінімальна зарплата — це встановлений державою обов’язковий стандарт оплати праці для всіх роботодавців та підприємств, незалежно від форми власності чи системи оплати.