Межа бідності в Польщі — який дохід вважається занадто малим у 2025 році

Для іноземців, які проживають або працюють у Польщі, важливо розуміти, який тут рівень прожиткового мінімуму. Якщо доходи людини менші цього показника, вважається що вона перебуває за межею бідності.

Про те, який дохід вважається занадто низьким для життя в Польщі у 2025 році, розповіли на порталі "tvojarabota.pl".

Що таке прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум (minimum egzystencji) — це найменша сума грошей, необхідна для задоволення основних потреб людини: харчування, проживання, одягу та отримання базової медичної допомоги.

Його величина розраховується на основі економічних та статистичних показників і залежить від віку, місця проживання та інших чинників. Перегляд цього показника відбувається кожні кілька років.

Якщо доходи людини нижчі за прожитковий мінімум, її вважають такою, що перебуває у зоні ризику бідності. Для таких людей стає доступною соціальна допомога.

Який прожитковий мінімум в Польщі у 2025 році

Попереднє оновлення було у 2022 році: для однієї людини він складав 776 злотих "чистими" (8 734 грн), а для члена сім’ї — 600 злотих (6 753 грн). З 1 січня 2025 року суму підвищили:

для члена родини — 823 злотих (9 263 грн);

для самотньої особи — 1 010 злотих (11 368 грн).

Чим відрізняється прожитковий мінімум від соціального

У Польщі є ще одне поняття — соціальний мінімум (minimum socjalne), яке нерідко плутають із прожитковим. Соціальний мінімум — це вищий стандарт життя. Він включає не лише фізичні потреби, а й мінімальні соціальні:

зв’язок;

транспорт;

підтримку соціальних контактів;

виконання основних сімейних і громадянських обов’язків;

витрати на культурні заходи (наприклад, книги, музеї, простий відпочинок).

Цей показник використовують для оцінки рівня життя суспільства. Як прожитковий, так і соціальний мінімум відрізняються залежно від регіону. У великих містах, таких як Варшава, Краків чи Познань, ці суми вищі через дорожчу оренду та послуги. У сільській місцевості вони нижчі, бо оренда, транспорт і навіть продукти дешевші.

