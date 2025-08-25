Видео
Главная Экономика Предел бедности в Польше — какой доход считается низким в 2025

Предел бедности в Польше — какой доход считается низким в 2025

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 12:10
Предел бедности в Польше — какой доход считается слишком малым в 2025 году
Польские злотые. Фото: Pixabay

Для иностранцев, проживающих или работающих в Польше, важно понимать, какой здесь уровень прожиточного минимума. Если доходы человека меньше этого показателя, считается, что он находится за чертой бедности.

О том, какой доход считается слишком низким для жизни в Польше в 2025 году, рассказали на портале "tvojarabota.pl".

Читайте также:

Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум (minimum egzystencji) — это наименьшая сумма денег, необходимая для удовлетворения основных потребностей человека: питания, проживания, одежды и получения базовой медицинской помощи.

Его величина рассчитывается на основе экономических и статистических показателей и зависит от возраста, места жительства и других факторов. Пересмотр этого показателя происходит каждые несколько лет.

Если доходы человека ниже прожиточного минимума, его считают находящимся в зоне риска бедности. Для таких людей становится доступной социальная помощь.

Какой прожиточный минимум в Польше в 2025 году

Предыдущее обновление было в 2022 году: для одного человека он составлял 776 злотых "чистыми" (8 734 грн), а для члена семьи — 600 злотых (6 753 грн). С 1 января 2025 года сумму повысили:

  • для члена семьи — 823 злотых (9 263 грн);
  • для одинокого лица — 1 010 злотых (11 368 грн).

Чем отличается прожиточный минимум от социального

В Польше есть еще одно понятие — социальный минимум (minimum socjalne), которое нередко путают с прожиточным. Социальный минимум — это высший стандарт жизни. Он включает не только физические потребности, но и минимальные социальные:

  • связь;
  • транспорт;
  • поддержание социальных контактов;
  • выполнение основных семейных и гражданских обязанностей;
  • расходы на культурные мероприятия (например, книги, музеи, простой отдых).

Этот показатель используют для оценки уровня жизни общества. Как прожиточный, так и социальный минимум отличаются в зависимости от региона. В крупных городах, таких как Варшава, Краков или Познань, эти суммы выше из-за более дорогой аренды и услуг. В сельской местности они ниже, потому что аренда, транспорт и даже продукты дешевле.

Ранее мы писали, что пересекать границу Украины разрешено только через официальные пункты пропуска. Стоит помнить, что въезд в Польшу означает одновременный вход в ЕС и Шенгенскую зону.

Также мы рассказывали, что из-за войны многие украинцы вынуждены искать убежище за рубежом. Больше всего беженцев приняли Польша, Германия и Чехия. Часть из них уже нашла работу или планирует трудоустроиться, поэтому полезно знать, какой уровень доходов возможен в этих странах.

Польша деньги бедность доходы финансы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
