Мінімальний і середній дохід для комфортного життя — скільки потрібно заробляти в Україні у 2025

Дівчина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Війна в Україні змусила багатьох людей суттєво переглянути статті своїх щомісячних витрат. І в умовах, коли найбільше грошей йде на житло і продукти, не завадить бути фінансово грамотним.

Новини.LIVE розбиралися, скільки ж потрібно нині заробляти, щоб вистачало на життя і який дохід можна вважати мінімальним, а який — комфортним.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштів потрібно для мінімального рівня проживання

У 2025 році в Україні офіційний прожитковий мінімум складає близько 3,5 тисячі гривень на місяць. Однак більшість експертів сходяться на думці, що цієї суми недостатньо навіть для того, щоб прохарчуватися.

"На жаль, реальність у нас абсолютно інша. Адже навіть у невеликому місті, для того, щоб людині оплатити комунальні послуги, здійснити якісь базові покупки, як до прикладу, купівля продуктів, вже не кажучи про ліки, потрібно буде не менше ніж 10-15 тисяч гривень. У великих містах, таких, як Київ, Дніпро чи Харків цю суму можна спокійно множити на два", — розповіла Новини.LIVE експерт з фінансової грамотності Олена Ярова.

За її словами, нині найбільшу частину свого бюджету людина витрачає на житло і продукти.

"Якщо людина орендує квартиру, до прикладу, у Києві, то це коштує від 10 до 15 тисяч гривень. Погодьтесь, значно більше, ніж офіційний мінімум. Навіть якщо у людини своя квартира, все одно, потрібно платити комунальні послуги, щось у квартиру купувати, робити дрібний ремонт", — пояснила експерт.

За її словами, виходить так, що для мінімального рівня проживання потрібно хоча б 15-20 тисяч гривень на одну людину.

"Це найнижча межа, коли нічого не відкладеш, але принаймні, будеш жити скромно, проте без боргів", — додала Олена Ярова.

Експерт з фінансової грамотності наголосила, що якщо в сім'ї кілька людей, або є дитина, то у такому випадку потрібно, щоб дорослі заробляли не менше, ніж по 20 тисяч гривень кожен.

"У ситуації, коли людині ледь вистачає на проживання, у жодному разі не можна брати кредити. Адже щомісячні платежі можуть бути просто "не підйомними". В результаті дуже легко скотитися в боргову яму, з якої важко вилізти. Краще у такому випадку намагатися знайти ще одну роботу або підробіток, хоча б на деякий час. Це дозволить відкласти гроші на певні потреби, без того, щоб жити у борг", — наголосила вона.

Скільки грошей треба для середнього рівня життя

Вільніше людина може себе почувати, за словами експерта з фінансової грамотності, коли заробляє від 30 тисяч гривень на місяць. Адже тоді вже можна відкласти трохи грошей на відпустку або купівлю необхідних речей, як то телефон або побутова техніка.

"Візьмемо середньостатистичну українську сім'ю, яка складається з трьох людей: двоє дорослих і дитина. Для того, щоб більш-менш почуватися впевнено, щомісячний дохід такої родини повинен бути не менше, ніж 70-90 тисяч гривень на місяць. У такому випадку вже можна буде планувати відпочинок, відкладати кошти на ремонт або купівлю побутової техніки", — додала Ярова.

Чому не вистачає грошей навіть при середній зарплаті

Експерт нагадала, що за офіційними даними середня зарплата в Україні у 2025 році становить близько 20–22 тисяч гривень.

"Але давайте будемо реалістами. Зарплата, яку реально отримує більша частина людей — складає 15–16 тисяч гривень на місяць. А це значить, що половина дорослих українців, які працюють, заробляють менше суми, якої вистачає тільки на базові витрати. Якщо ці кошти проіндексувати згідно інфляції, то стає абсолютно очевидним, чому люди скаржаться на те, що навіть при більш-менш пристойній зарплаті їм доводиться жити від виплати до виплати", — додала вона.

У будь-якому випадку, наголосила експерт, для того, щоб мати фінансову впевненість у майбутньому, потрібно, крім пошуку додаткових джерел доходу, ще й вчитися фінансової грамотності, а також правильному формуванню свого щомісячного бюджету.

Раніше ми писали про те, коли українцям краще купувати долари, щоб не довелося продавати перед зарплатою. Також нещодавно з'ясували, якою має бути фінансова подушка у 2025 році.