Обмін доларів та євро — коли треба купувати валюту, щоб не довелося терміново продавати

Долари в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Зберігати заощадження у валюті для українців стало звичною практикою. Тому багато хто купує долари чи євро, коли в обмінниках з'являється вигідний курс.

Новини.LIVE розбирались, коли потрібно купувати валюту, щоб через пару тижнів не міняти, оскільки до зарплати вже не залишилось коштів.

Реклама

Читайте також:

Дисциплінована стратегія

"Спонтанна купівля доларів чи євро за вигідним курсом дуже часто має зворотний ефект. Коли людина, замість заощаджень, вимушена міняти валюту через брак власних коштів. У результаті накопичення не тільки не зростають, а навпаки, людина втрачає кошти на різниці курсів і комісіях. Тому до цього питання потрібно підходити з "холодною головою", — розповів Новини.LIVE фінансовий стратег Віктор Чумак.

Він підкреслив, що спершу людині, що хоче регулярно купувати валюту, потрібно чітко розділити свої доходи на щомісячні витрати й заощадження.

"Спочатку ми прописуємо, скільки нам потрібно коштів витратити на життя на місяць. Це комунальні платежі, харчування, транспорт та інші обов'язкові витрати. Далі ми визначаємо, яку суму зі своїх доходів ми готові заощадити. І ось саме на неї можна купувати валюту. Це вбереже людину від необхідності міняти долари чи євро, щоб дотягнути до зарплати", — зазначив експерт.

Купівля валюти одразу після зарплати

Фінансовий стратег наголосив, що важливо купувати валюту одразу після отримання зарплати.

"Це дисциплінує і формує хорошу звичку. Адже, по-перше, менше спокуси витратити кошти на дрібниці, по-друге, через деякий час ви вже автоматично розумітимете, скільки вам потрібно буде коштів, щоб купити валюту, а скільки ви готові заощадити у гривні", — додав Чумак.

Гривневий резерв

Однією з найпоширеніших помилок експерт назвав купівлю валюти без гривневого резерву. Особливо, коли людина бачить вигідний курс.

"Щоб не міняти долари перед зарплатою, обов'язково має бути гривнева "подушка" на 2-3 тижні. Відповідно, ви зможете спокійно планувати свої витрати й чекати наступної зарплати", — додав фінансовий стратег.

"Ідеального" курсу не буде

Віктор Чумак зазначив, що коли людина розпочинає заощаджувати у валюті, то потрібно потроху, але регулярно купувати долари чи євро, попри ті чи інші коливання.

"За свою практику я ще жодного разу не стикався із ситуацією, коли б курс долара суттєво відкочувався назад. Як правило, він зростає завжди. Тому, якщо ви купили долар, припустімо, по 40 гривень, а курс через деякий час став 38, то панікувати не варто. Все одно валюта згодом дорожчатиме", — зазначив експерт.

Тож варто розуміти, що валютні заощадження — це марафон, а не спринт. Якщо є мета трохи заробити, а не просто заощадити, то потрібно розглядати інші, крім валютних, моделі для заощаджень.

Раніше ми писали про те, скільки необхідно мати заощаджень у 2025 році. Також нещодавно з'ясували, що буде з цінами на продукти та пальне до кінця серпня.