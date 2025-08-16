Обмен долларов и евро — когда надо покупать валюту, чтобы не пришлось срочно продавать

Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Хранить сбережения в валюте для украинцев стало привычной практикой. Поэтому многие покупают доллары или евро, когда в обменниках появляется выгодный курс.

Новини.LIVE разбирались, когда нужно покупать валюту, чтобы через пару недель не менять, поскольку до зарплаты уже не осталось средств.

Дисциплинированная стратегия

"Спонтанная покупка долларов или евро по выгодному курсу очень часто имеет обратный эффект. Когда человек, вместо сбережений, вынужден менять валюту из-за нехватки собственных средств. В результате накопления не только не растут, а наоборот, человек теряет средства на разнице курсов и комиссиях. Поэтому к этому вопросу нужно подходить с "холодной головой", — рассказал Новини.LIVE финансовый стратег Виктор Чумак.

Он подчеркнул, что сперва человеку, который хочет регулярно покупать валюту, нужно четко разделить свои доходы на ежемесячные расходы и сбережения.

"Сначала мы прописываем, сколько нам нужно средств потратить на жизнь в месяц. Это коммунальные платежи, питание, транспорт и другие обязательные расходы. Далее мы определяем, какую сумму из своих доходов мы готовы сэкономить. И вот именно на нее можно покупать валюту. Это убережет человека от необходимости менять доллары или евро, чтобы дотянуть до зарплаты", — отметил эксперт.

Покупка валюты сразу после зарплаты

Финансовый стратег отметил, что важно покупать валюту сразу после получения зарплаты.

"Это дисциплинирует и формирует хорошую привычку. Ведь, во-первых, меньше соблазна потратить средства на мелочи, во-вторых, через некоторое время вы уже автоматически будете понимать, сколько вам нужно будет средств, чтобы купить валюту, а сколько вы готовы сэкономить в гривне", — добавил Чумак.

Гривневый резерв

Одной из самых распространенных ошибок эксперт назвал покупку валюты без гривневого резерва. Особенно, когда человек видит выгодный курс.

"Чтобы не менять доллары перед зарплатой, обязательно должна быть гривневая "подушка" на 2-3 недели. Соответственно, вы сможете спокойно планировать свои расходы и ждать следующей зарплаты", — добавил финансовый стратег.

"Идеального" курса не будет

Виктор Чумак отметил, что когда человек начинает экономить в валюте, то нужно понемногу, но регулярно покупать доллары или евро, несмотря на те или иные колебания.

"За свою практику я еще ни разу не сталкивался с ситуацией, когда бы курс доллара существенно откатывался назад. Как правило, он растет всегда. Поэтому если вы купили доллар, допустим, по 40 гривен, а курс через некоторое время стал 38, то паниковать не стоит. Все равно валюта со временем будет дорожать", — отметил эксперт.

Поэтому следует понимать, что валютные сбережения — это марафон, а не спринт. И если есть цель подзаработать, а не просто сэкономить, то нужно рассматривать другие, кроме валютных, модели для сбережений.

