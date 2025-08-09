Курс долара та євро, ціни на продукти, вартість пального — що чекає українців до кінця серпня

Фрукти та овочі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Через нестабільну погоду в Україні влітку ціни на овочі та фрукти зростають, однак до кінця серпня ситуація може змінитися. Також останнім часом змін зазнавали й ціни на пальне, курс долара та євро.

Новини.LIVE розбиралися, якою буде ситуація на ринку пального, чи будуть коливання у парі долар-євро та наскільки зміняться ціни на сезонні фрукти й овочі до кінця серпня.

Реклама

Читайте також:

Що буде з курсом долара та євро

Керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський розповів Новини.LIVE, що ситуація на валютному ринку України залишається стабільною, і до кінця серпня суттєвих коливань не спостерігатиметься.

Водночас він зазначив, що питання коливання долара і євро в нашій країні потрібно розглядати окремо, оскільки на американську валюту впливає політика Нацбанку, а на європейську — світові події, зокрема, запровадження мит президентом США Дональдом Трампом.

Що буде з курсом долара

"Національний банк продовжує свою політику утримування в незначному коридорі долара, тому американська валюта до жовтня не зазнає значних змін. Курс триматиметься з незначним коливанням, буквально у декілька відсотків", — зазначив Несходовський.

Економіст додав, що така політика під час війни є виправданою, бо стабільність такого курсу призводить до збільшення довіри до гривні.

"Як результат, люди не переходять з гривневих заощаджень в доларові й таким чином не створюють тиск на валютному ринку", — підкреслив він.

Від чого залежатиме курс євро

Коливання євро, за словами Несходовського, напряму залежить від того, як змінюється світова економічна політика у зв'язку з митами, що вводяться США щодо інших країн.

Початок митних війн, нагадав експерт, вплинуло на здешевшання американської валюти на світовому ринку. Однак після того, як була підписана угода між США і Європейським Союзом щодо зобов'язань ЄС закуповувати американське озброєння, відбулося послаблення євро.

"Тож протягом серпня ситуація не буде змінюватися, якщо не буде якихось надзвичайних подій", — зазначив експерт.

Отже, у серпні ситуація в парі гривня-євро буде стабільною. За словами економіста, змін на валютному ринку може не бути до жовтня 2025 року.

"Що буде з валютою восени — залежатиме від багатьох факторів: як розвиватиметься ситуація в цілому в Україні, чи будуть досягнути певні зрушення у питанні закінчення війни, які ще тарифи вводитиме Трамп проти Росії тощо. Тобто вже на осінь є певна невизначеність", — додав Несходовський.

Що буде з цінами на пальне

Ситуація на ринку пального мінімум до кінця літа буде стабільною. Про це Новини.LIVE заявив президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України", бізнесмен нафтогазової сфери Леонід Косянчук.

"Навіть з огляду на те, що країни ОПЕК ухвалили рішення про збільшення видобутку, загалом десь на 2,5 мільйони барелів на добу, підстав для змін цін немає. За декілька днів буквально на 2 долари знизилася ціна на нафту, що може призвести до зменшення цін на нафтопродукти в Європі, приблизно на 2-4% на наступні місяць-два", — зазначив Косянчук.

Водночас він уточнив, що в найближчі місяці здешевшання пального в Україні не відбудеться з кількох причин:

"По-перше, це запровадження авансових платежів. Другий чинник — це те, що європейські експортери думають про свій прибуток, і тому запровадили так звані премії щодо котирувань європейського ринку. Наприклад в Румунії премії сягають до 35 доларів на тоні пального. І нічого їм не заважає збільшити ці премії до 40 доларів".

Ціни на пальне в Україні не будуть змінюватись і через сезонний фактор.

"Не думаю, що ціна може якось знизитись до кінця серпня бодай, бо нині йдуть жнива, і споживання досить значне у порівнянні, наприклад, з лютим місяцем, чи навіть березнем. Тобто, суттєвого зниження чи підвищення цін на пальне в Україні я не очікую", — додав Косянчук.

Що буде з цінами на яблука

Ціни на сезонні фрукти й овочі в Україні вже почали знижуватися, і така ситуація буде продовжуватися й надалі, розповів Новини.LIVE президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник.

Найбільше падіння в ціні нині демонструють саме яблука. Баштанник нагадав, що минулого місяця вартість цих фруктів цьогорічного врожаю в середньому сягала 120 гривень за кілограм. Нині ж ціни суттєво знизились.

"Ціни на яблука демонструють стрімке падіння. Якщо ще два тижні тому ціна на літні сорти була 100-120 гривень, то нині ціна з поля починається від 20 до 35 гривень. Через місяць, коли почнуться вже осінні сорти та потім ще зимні, то ціна ще відкотиться. В результаті в роздрібному продажі ми будемо бачити вартість яблук 20-25-30 гривень", — зазначив експерт.

Якою буде вартість борщового набору

Баштанник наголосив, що цього року погода для картоплі, на відміну від інших культур, була сприятлива. Відповідно її врожайність нині на високому рівні, що суттєво впливає на зниження ціни.

"Крім погоди, на зниження ціни вплинуло ще й те, що цього року було засаджено дуже багато площ саме картоплею. В результаті отримаємо дуже високий врожай і низькі ціни. Які саме — потрібно дочекатися закінчення збору врожаю, однак точно картопля не коштуватиме по 40 гривень за кілограм, як це було минулого року. Ціни будуть набагато нижчими", — підкреслив експерт.

Коментуючи ціни на інші сезонні овочі, зокрема, моркву, буряк і капусту, Баштанник наголосив, що їх поки ще не починали збирати. Однак, за прогнозами експерта, здорожчання цих видів овочів не відбудеться.

Раніше ми писали, що через нестабільну погоду у липні, яка спровокувала захворювання огірків, ціни на цей популярний овоч змінилися. Також ми розповідали, що відбувається з цінами на кам'яну сіль та де її можна купити.