Курс доллара и евро, цены на продукты, стоимость топлива — что ждет украинцев до конца августа

Фрукты и овощи в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Из-за нестабильной погоды в Украине летом цены на овощи и фрукты растут, однако до конца августа ситуация может измениться. Также в последнее время изменения претерпевали и цены на топливо, курс доллара и евро.

Новини.LIVE разбирались, какой будет ситуация на рынке топлива, будут ли колебания в паре доллар-евро и насколько изменятся цены на сезонные фрукты и овощи до конца августа.

Что будет с курсом доллара и евро

Руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский рассказал Новини.LIVE, что ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной, и до конца августа существенных колебаний не будет наблюдаться.

В то же время он отметил, что вопрос колебания доллара и евро в нашей стране нужно рассматривать отдельно, поскольку на американскую валюту влияет политика Нацбанка, а на европейскую — мировые события, в частности, введение пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Что будет с курсом доллара

"Национальный банк продолжает свою политику удерживания в незначительном коридоре доллара, поэтому американская валюта до октября не претерпит значительных изменений. Курс будет держаться с незначительным колебанием, буквально в несколько процентов", — отметил Несходовский.

Экономист добавил, что такая политика во время войны оправдана, потому что стабильность такого курса приводит к увеличению доверия к гривне.

"Как результат, люди не переходят из гривневых сбережений в долларовые и таким образом не создают это давление на валютном рынке", — подчеркнул он.

От чего будет зависеть курс евро

Колебания евро, по словам Несходовского, напрямую зависит от того, как меняется мировая экономическая политика в связи с пошлинами, вводимыми США по отношению к другим странам.

Начало таможенных войн, напомнил эксперт, повлияло на удешевление американской валюты на мировом рынке. Однако после того, как было подписано соглашение между США и Европейским Союзом относительно обязательств ЕС закупать американское вооружение, произошло ослабление евро.

"В течение августа ситуация не будет меняться, если не будет каких-то чрезвычайных событий", — отметил эксперт.

Поэтому в августе ситуация в паре гривна-евро будет стабильной. По словам экономиста, изменений на валютном рынке может не быть до октября 2025 года.

"Что будет с валютой осенью — зависит от многих факторов: как будет развиваться ситуация в целом в Украине, будут ли достигнуты определенные сдвиги в вопросе окончания войны, какие еще тарифы будет вводить Трамп против России и тому подобное. Иными словами, здесь уже на осень есть неопределенность", — добавил Несходовский.

Что будет с ценами на топливо

Ситуация на рынке топлива минимум до конца лета будет стабильной. Об этом Новини.LIVE заявил президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук.

"Даже учитывая то, что страны ОПЕК приняли решение об увеличении добычи нефти, в целом где-то на 2,5 миллиона баррелей в сутки, оснований для изменений цен нет. За несколько дней буквально на 2 доллара снизилась цена на нефть, что может привести к уменьшению цен на нефтепродукты в Европе примерно на 2-4% на следующие месяц-два", — отметил Косянчук.

В то же время он уточнил, что в ближайшие месяцы удешевление топлива в Украине не произойдет по нескольким причинам:

"Во-первых, это введение авансовых платежей. Второй фактор — то, что европейские экспортеры думают о своей прибыли, и поэтому ввели так называемые премии относительно котировок европейского рынка. Например, в Румынии премии достигают до 35 долларов на тонне топлива. И ничего им не мешает увеличить эти премии до 40 долларов".

Цены на топливо в Украине не будут меняться и из-за сезонного фактора.

"Не думаю, что цена может как-то снизиться до конца августа хотя бы, потому что сейчас идет жатва, и потребление достаточно значительное по сравнению, например, с февралем месяцем, или даже мартом. То есть, существенного снижения или повышения цен на топливо в Украине я не ожидаю", — добавил Косянчук.

Что будет с ценами на яблоки

Цены на сезонные фрукты и овощи в Украине уже начали снижаться, и такая ситуация будет продолжаться в дальнейшем, рассказал Новини.LIVE президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник.

Наибольшее падение в цене сейчас демонстрируют именно яблоки. Баштанник напомнил, что в прошлом месяце стоимость этих фруктов нынешнего урожая в среднем достигала 120 гривен за килограмм. Сейчас же цены существенно снизились.

"Цены на яблоки демонстрируют стремительное падение. Если еще две недели назад цена на летние сорта была 100-120 гривен, то сейчас цена с поля начинается от 20 до 35 гривен. Через месяц, когда начнутся уже осенние сорта и потом зимние, цена еще откатится. В результате в розничной продаже мы будем видеть стоимость яблок 20-25-30 гривен", — отметил эксперт.

Какой будет стоимость борщевого набора

Баштанник отметил, что в этом году погода для картофеля, в отличие от других культур, была благоприятная. Соответственно его урожайность сейчас на высоком уровне, что существенно влияет на снижение цены.

"Кроме погоды, на снижение цены повлияло еще и то, что в этом году было засажено очень много площадей именно картофелем. В результате получим очень высокий урожай и низкие цены. Какие именно — нужно дождаться окончания сбора урожая, однако точно картофель не будет стоить по 40 гривен за килограмм, как это было в прошлом году. Цены будут намного ниже", — подчеркнул эксперт.

Комментируя цены на другие сезонные овощи, в частности, морковь, свеклу и капусту, Баштанник отметил, что их пока еще не начинали собирать. Однако, по прогнозам эксперта, подорожания этих видов овощей не произойдет.

Ранее мы писали, что из-за нестабильной погоды в июле, которая спровоцировала заболевания огурцов, цены на этот популярный овощ изменились. Также мы рассказывали, что происходит с ценами на каменную соль и где ее можно купить.