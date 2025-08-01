Ціни на продукти в Україні наблизилися до рівня ЄС — що коштує дорожче

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни на продукти харчування наблизилися до європейського рівня. Деякі затребувані товари навіть дорожчі, ніж у сусідній Румунії та Словаччині. На формування показників вплинули як внутрішні фактори, зокрема війна спільно з виробничими втратами, так і зовнішні, як от торговельні преференції.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.

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Що відбувається з цінами на продукти

У всьому світі продовольча інфляція випереджає загальну: за останні п’ять років вартість продуктів виросла більш як на 35%, водночас інші товари/послуги подорожчали на 25%. Далося взнаки поєднання пандемії COVID-19, повномасштабної війни в Україні, кліматичних змін тощо. Все це призвело до руйнування логістики, а довершило справу зростання цін на енергоносії.

"З огляду на високу частку продовольчих товарів у споживчому кошику (близько 40%) НБУ ретельно відстежує вагомі для продовольчої інфляції чинники. Вартість продуктів в Україні формується під впливом внутрішніх (урожайність, виробничі витрати, споживчий попит) і зовнішніх чинників", — йдеться у звіті.

Ціни зростали у всьому світі відповідно до загальних трендів, але в Україні продукти харчування з 2016 року подорожчали на 79% (в еквіваленті євро), а в державах Європейського Союзу — лише на 46%. Станом на 2025 рік Україна за відносним індексом вартості продуктів "випередила" Словаччину, Туреччину і Румунію.

Індекси цін на продукти в Україні та Європі. Фото: НБУ

Які продукти дорожчі, ніж у ЄС

Деякі продовольчі товари залишаються дешевшими, ніж у Європі, з огляду на розвинене внутрішнє виробництво, менші витрати на транспортування, сировину і робочу силу. В цю когорту входять:

хліб;

крупи;

фрукти та овочі;

прісноводна риба;

соняшникова олія.

Водночас вершкове масло в Україні дорожче на 20-25% порівняно з Польщею. Це пояснюється широкою державною підтримкою виробників і низькою собівартістю виготовлення. Така сама тенденція спостерігається зі свининою, молочними товарами. Натомість м'ясо птиці та курячі яйця дешевші завдяки вертикальній інтеграції.

"Така вибіркова конвергенція має кілька причин. Попри загальну тенденцію до зближення цін з європейськими, для окремих базових продуктів (особливо тих, що традиційно були дешевшими в Україні) може існувати психологічний поріг, після якого споживачі суттєво змінюють свою поведінку", — констатували в НБУ.

З іншого боку, ціни вгору штовхає слабкий розвиток деяких секторів, зокрема тваринництва. Це провокує посилений імпорт продовольства, що також наближує українські показники вартості до європейських.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні почався сезон консервації, коли господині закривають банки з огірками, помідорами та іншими овочами на зиму. Ми перевірили, що фінансово вигідніше — консервувати 20 банок огірків чи купити в супермаркеті готову продукцію.

Також ми писали, що ціни на курячі яйця в Україні не поспішають знижуватися. В деяких магазинах вартість упаковки перевищує 100 грн. Ми дізналися, де споживачі можуть зекономити на продукті та куди йти за дорогими яйцями влітку.