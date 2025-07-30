Консервовані огірки вдома — скільки мінімально треба грошей на закрутки у 2025

Мариновані огірки. Фото: кадр із відео

Влітку господині по всій Україні починають консервувати помідори, огірки та інші сезонні овочі, запасаючись смачним продуктом на зиму. Цікаво дізнатися, наскільки вигідно робити закрутки самостійно, враховуючи, що супермаркети пропонують великий вибір консервації без прив’язки до сезону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує консервувати огірки влітку 2025 року.

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Скільки грошей піде на консервацію

Візьмемо стандартний набір продуктів: огірки, часник, лавровий лист і спеції для покращення смаку. Окрім цього господиням знадобляться інструменти, а саме банки, кришки і закатковий ключ. Ми дізналися мінімальну вартість цих товарів, аби розрахувати, якого бюджету вистачить на консервацію двадцяти літрових банок.

Отримали такий результат (ціни вказані без урахування знижок та акцій станом на кінець липня 2025 року):

банки (1 л) — від 15 грн/шт.;

кришки — від 75 грн/уп.;

ключ закатковий — від 199 грн;

огірки — від 45 грн/кг;

часник — від 125 грн/кг;

лавровий лист — від 11 грн/уп.;

спеції — від 10 грн/уп.

На одну літрову банку знадобиться орієнтовно 600 г огірків, отже необхідно купити десь 12 кг. Часнику треба 200 г, лаврового листа — дві упаковки, спецій — також дві упаковки. Здійснивши підрахунки, ми з’ясували, що для консервації двадцяти банок огірків потрібно щонайменше 1 180 грн.

Вартість домашньої консервації. Фото: Новини.LIVE

Оскільки ціни на вказані товари і продукти варіюються залежно від супермаркету (ми брали мінімальні суми), то кінцева вартість процесу може збільшитися. Плюс не варто забувати про витрати часу і сил, тоді які покупка готового виробу в магазині майже нічого не вимагає.

Скільки коштує консервація в Україні

Для багатьох українців різниця у фінансових витратах може бути вагомим приводом, аби займатися консервацією самостійно. Ми промоніторили онлайн-магазин відомої мережі супермаркетів і дізналися, скільки потрібно витратити на купівлю маринованих огірків влітку 2025 року.

Мінімальна ціна банки на 720 мл у Сільпо — 78,99 грн. Еквівалент двадцяти літровим банкам, закрученим вдома — 28 штук. Купивши таку кількість готової консервації, споживачі заплатять 2 211,72 грн. Тобто на 1 031 грн більше, ніж потрібно мінімально на домашнє приготування. Фінансова вигода очевидна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні подорожчали огірки, хоча фермерські господарства активно збирають новий врожай у липні 2025 року. На ціни вплинули несприятливі погодні умови, які призвели до помітного скорочення пропозиції огірка на споживчому ринку.

Також ми писали, що відбувається з вартістю абрикосів в Україні. За місяць популярний фрукт значно подорожчав у супермаркетах. Мінімальна ціна за кілограм становить 113,90 грн у Варусі, натомість у Новусі показники починаються від 179 грн.