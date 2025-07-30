Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Скільки коштує консервувати огірки вдома — мінімальна сума у 2025

Скільки коштує консервувати огірки вдома — мінімальна сума у 2025

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 09:20
Консервовані огірки вдома — скільки мінімально треба грошей на закрутки у 2025
Мариновані огірки. Фото: кадр із відео

Влітку господині по всій Україні починають консервувати помідори, огірки та інші сезонні овочі, запасаючись смачним продуктом на зиму. Цікаво дізнатися, наскільки вигідно робити закрутки самостійно, враховуючи, що супермаркети пропонують великий вибір консервації без прив’язки до сезону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує консервувати огірки влітку 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Скільки грошей піде на консервацію

Візьмемо стандартний набір продуктів: огірки, часник, лавровий лист і спеції для покращення смаку. Окрім цього господиням знадобляться інструменти, а саме банки, кришки і закатковий ключ. Ми дізналися мінімальну вартість цих товарів, аби розрахувати, якого бюджету вистачить на консервацію двадцяти літрових банок.

Отримали такий результат (ціни вказані без урахування знижок та акцій станом на кінець липня 2025 року):

  • банки (1 л) — від 15 грн/шт.;
  • кришки — від 75 грн/уп.;
  • ключ закатковий — від 199 грн;
  • огірки — від 45 грн/кг;
  • часник — від 125 грн/кг;
  • лавровий лист — від 11 грн/уп.;
  • спеції — від 10 грн/уп.

На одну літрову банку знадобиться орієнтовно 600 г огірків, отже необхідно купити десь 12 кг. Часнику треба 200 г, лаврового листа — дві упаковки, спецій — також дві упаковки. Здійснивши підрахунки, ми з’ясували, що для консервації двадцяти банок огірків потрібно щонайменше 1 180 грн.

Скільки коштує консервувати огірки вдома — мінімальна сума у 2025 - фото 1
Вартість домашньої консервації. Фото: Новини.LIVE

Оскільки ціни на вказані товари і продукти варіюються залежно від супермаркету (ми брали мінімальні суми), то кінцева вартість процесу може збільшитися. Плюс не варто забувати про витрати часу і сил, тоді які покупка готового виробу в магазині майже нічого не вимагає.

Скільки коштує консервація в Україні

Для багатьох українців різниця у фінансових витратах може бути вагомим приводом, аби займатися консервацією самостійно. Ми промоніторили онлайн-магазин відомої мережі супермаркетів і дізналися, скільки потрібно витратити на купівлю маринованих огірків влітку 2025 року.

Мінімальна ціна банки на 720 мл у Сільпо — 78,99 грн. Еквівалент двадцяти літровим банкам, закрученим вдома — 28 штук. Купивши таку кількість готової консервації, споживачі заплатять 2 211,72 грн. Тобто на 1 031 грн більше, ніж потрібно мінімально на домашнє приготування. Фінансова вигода очевидна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні подорожчали огірки, хоча фермерські господарства активно збирають новий врожай у липні 2025 року. На ціни вплинули несприятливі погодні умови, які призвели до помітного скорочення пропозиції огірка на споживчому ринку.

Також ми писали, що відбувається з вартістю абрикосів в Україні. За місяць популярний фрукт значно подорожчав у супермаркетах. Мінімальна ціна за кілограм становить 113,90 грн у Варусі, натомість у Новусі показники починаються від 179 грн.

консервація ціни огірки мариновані огірки супермаркет витрати
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації