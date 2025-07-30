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Главная Экономика Сколько стоит консервировать огурцы дома — минимальная сумма 2025

Сколько стоит консервировать огурцы дома — минимальная сумма 2025

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 09:20
Консервированные огурцы дома — сколько минимально надо денег на закрутки в 2025
Маринованные огурцы. Фото: кадр из видео

Летом хозяйки по всей Украине начинают консервировать помидоры, огурцы и другие сезонные овощи, запасаясь вкусным продуктом на зиму. Интересно узнать, насколько выгодно делать закрутки самостоятельно, учитывая, что супермаркеты предлагают большой выбор консервации без привязки к сезону.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит консервировать огурцы летом 2025 года.

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Сколько денег уйдет на консервацию

Возьмем стандартный набор продуктов: огурцы, чеснок, лавровый лист и специи для улучшения вкуса. Кроме этого, хозяйкам понадобятся инструменты, а именно банки, крышки и закаточный ключ. Мы узнали минимальную стоимость этих товаров, дабы рассчитать, какого бюджета хватит на консервацию двадцати литровых банок.

Получили такой результат (цены указаны без учета скидок и акций по состоянию на конец июля 2025 года):

  • банки (1 л) — от 15 грн/шт;
  • крышки — от 75 грн/уп;
  • ключ закаточный — от 199 грн;
  • огурцы — от 45 грн/кг;
  • чеснок — от 125 грн/кг;
  • лавровый лист — от 11 грн/уп;
  • специи — от 10 грн/уп.

На одну литровую банку понадобится ориентировочно 600 г огурцов, следовательно необходимо купить где-то 12 кг. Чеснока надо 200 г, лаврового листа — две упаковки, специй — тоже две упаковки. Осуществив подсчеты, мы выяснили, что для консервации двадцати банок огурцов нужно минимум 1 180 грн.

Сколько стоит консервировать огурцы дома — минимальная сумма 2025 - фото 1
Стоимость домашней консервации. Фото: Новини.LIVE

Поскольку цены на указанные товары и продукты варьируются в зависимости от супермаркета (мы брали минимальные суммы), то конечная стоимость процесса может увеличиться. Плюс не нужно забывать о затратах времени и сил, тогда как покупка готового изделия в магазине почти ничего не требует.

Сколько стоит консервация в Украине

Для многих украинцев разница в финансовых затратах может быть весомым поводом, чтобы заниматься консервацией самостоятельно. Мы промониторили онлайн-магазин известной сети супермаркетов и узнали, сколько нужно потратить на покупку маринованных огурцов летом 2025 года.

Минимальная цена банки на 720 мл в Сільпо — 78,99 грн. Эквивалент двадцати литровым банкам, закрученным дома — 28 штук. Купив такое количество готовой консервации, потребители заплатят 2 211,72 грн. То есть на 1 031 грн больше, чем требуется минимально на домашнее приготовление. Финансовая выгода очевидна.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине подорожали огурцы, хотя фермерские хозяйства активно собирают новый урожай в июле 2025 года. На цены повлияли неблагоприятные погодные условия, которые привели к заметному сокращению предложения огурца на потребительском рынке.

Также мы писали, что происходит со стоимостью абрикосов в Украине. За месяц популярный фрукт значительно подорожал в супермаркетах. Минимальная цена за килограмм составляет 113,90 грн в Варусе, зато в Новусе показатели начинаются от 179 грн.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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