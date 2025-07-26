Ціни на соковиті абрикоси дивують — що відбувається в супермаркетах України

Абрикоси в тарілці. Фото: Unsplash

Полиці супермаркетів в Україні переповнені популярними літніми продуктами, зокрема кавунами, динями, персиками, абрикосами тощо. Але ціни можуть "кусатися" попри сезон, оскільки у 2025 році врожай багатьох фруктів і ягід недостатній для відмови від імпортного товару. Ми дізналися, скільки споживачам потрібно віддати за кілограм соковитих абрикосів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на абрикоси в липні 2025 року.

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Вартість абрикосів в Україні

Весняні заморозки сильно вдарили по кісточкових культурах, знизивши врожайність. Супермаркетам доводиться закуповувати дорогий імпортний продукт через нестачу пропозиції. Як результат — українці бачать високі ціни, але змушені переплачувати, якщо хочуть посмакувати улюбленими фруктами.

Ми перевірили показники в кількох відомих мережах магазинів і дізналися, скільки коштує кілограм абрикосів станом на кінець липня 2025 року:

Варус — від 113,90 грн;

АТБ — 113,95 грн;

Ашан — від 134,30 грн;

Фора — від 139,90 грн;

Сільпо — від 149 грн;

Метро — від 166,20 грн;

МегаМаркет — від 175,60 грн;

Новус — від 179 грн;

Fruit Time — від 265,60 грн.

Варто зауважити, що за понад місяць ціни змінилися у бік збільшення. Станом на 13 червня вартість абрикос у Сільпо починалася від 129 грн/кг, а в МегаМаркеті фрукти продавали за 129,90 грн/кг (нині за 135,90 грн/кг зі знижкою 23% до 30 липня). В Метро продукт коштував від 150,70 грн/кг, в онлайн-магазині Fruit Time — від 201,10 грн/кг.

Що буде з цінами на фрукти

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в керівника аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Іллі Несходовського, чого очікувати українцям від вартості улюблених фруктів у другій половині літа. За його словами, високі показники в супермаркетах обумовлені дорожчанням електроенергії, курсовими коливаннями і неврожаєм.

"Суттєвого зниження цін не очікується. Негативно вплинули ті заморозки, які були пізньою весною. Це погіршило врожай, особливо фруктів, які у нас вирощуються, зокрема кісточкових", — зазначив Несходовський у коментарі.

Українцям не варто розраховувати, що абрикоси стануть дешевими. Несприятливі погодні умови в травні призвели до знищення майбутнього врожаю, в деяких господарствах показник втрати сягнув понад 50%. Плюс основні регіони вирощування кісточкових культур в Україні наразі перебувають в окупації.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у липні 2025 року огірки в Україні подорожчали через скорочення ринкової пропозиції. Хоча досі триває сезон і фермери активно збирають врожай. Ціни в супермаркетах коливаються від 39,90 до 60 грн за кілограм популярного продукту.

Також ми писали, що в Україні не можна збирати ягоди та горіхи на ділянках, де це заборонено чи дозволено тільки за наявності лісового квитка. Штраф для громадян становить від 17 до 51 грн за статтею 70 Кодексу про адміністративні правопорушення.