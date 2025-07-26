Цены на сочные абрикосы удивляют — что происходит в супермаркетах Украины

Абрикосы в тарелке. Фото: Unsplash

Полки супермаркетов в Украине переполнены популярными летними продуктами, в частности арбузами, дынями, персиками, абрикосами и др. Но цены могут "кусаться" несмотря на сезон, поскольку в 2025 году урожай многих фруктов и ягод недостаточен для отказа от импортного товара. Мы узнали, сколько потребителям нужно отдать за килограмм сочных абрикосов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на абрикосы в июле 2025 года.

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Стоимость абрикосов в Украине

Весенние заморозки сильно ударили по косточковым культурам, снизив урожайность. Супермаркетам приходится закупать дорогой импортный продукт из-за недостатка предложения. Как результат — украинцы видят высокие цены, но вынуждены переплачивать, если хотят насладиться любимыми фруктами.

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Мы проверили показатели в нескольких известных сетях магазинов и узнали, сколько стоит килограмм абрикосов по состоянию на конец июля 2025 года:

Варус — от 113,90 грн;

АТБ — 113,95 грн;

Ашан — от 134,30 грн;

Фора — от 139,90 грн;

Сільпо — от 149 грн;

Метро — от 166,20 грн;

МегаМаркет — от 175,60 грн;

Новус — от 179 грн;

Fruit Time — от 265,60 грн.

Стоит отметить, что за более чем месяц цены изменились в сторону увеличения. По состоянию на 13 июня стоимость абрикос в Сільпо начиналась от 129 грн/кг, а в МегаМаркете фрукты продавали за 129,90 грн/кг (сейчас за 135,90 грн/кг со скидкой 23% до 30 июля). В Метро продукт стоил от 150,70 грн/кг, в онлайн-магазине Fruit Time — от 201,10 грн/кг.

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Что будет с ценами на фрукты

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Ильи Несходовского, чего ожидать украинцам от стоимости любимых фруктов во второй половине лета. По его словам, высокие показатели в супермаркетах обусловлены удорожанием электроэнергии, курсовыми колебаниями и неурожаем.

"Существенного снижения цен не ожидается. Негативно повлияли те заморозки, которые были поздней весной. Это ухудшило урожай, особенно фруктов, которые у нас выращиваются, в частности косточковых", — отметил Несходовский в комментарии.

Украинцам не стоит рассчитывать, что абрикосы станут дешевыми. Неблагоприятные погодные условия в мае привели к уничтожению будущего урожая, в некоторых хозяйствах показатель потери достиг более 50%. Плюс основные регионы выращивания косточковых культур в Украине сейчас находятся в оккупации.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в июле 2025 года огурцы в Украине подорожали из-за сокращения рыночного предложения. Хотя до сих пор продолжается сезон и фермеры активно собирают урожай. Цены в супермаркетах колеблются от 39,90 до 60 грн за килограмм популярного продукта.

Также мы писали, что в Украине нельзя собирать ягоды и орехи на участках, где это запрещено или разрешено только при наличии лесного билета. Штраф для граждан составляет от 17 до 51 грн по статье 70 Кодекса об административных правонарушениях.