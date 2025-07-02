Які ціни на продукти встановляться в Україні найближчим часом — експерти озвучили перспективи

Ціни на овочі, фрукти та інші продукти. Графіка: Новини.LIVE

У червні ціни на овочі та фрукти в Україні досягли свого піка, тож у липні й серпні вони почнуть дешевшати. Однак загалом продовольча інфляція у 2025 році очікується на рівні 12-15%.

Новини.LIVE детально розібралися, чи зміняться ціни на овочі та фрукти, а також за скільки продаватимуть інші популярні продукти найближчим часом.

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Овочі й фрукти: чи чекати нових цін

Пік цін на овочі та фрукти в Україні минув у червні. Тож, за словами керівника аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Іллі Несходовського, у липні вартість цієї продукції буде нижчою.

Він нагадав, що висока вартість фруктів та овочів обумовлена низкою факторів:

тогорічне підвищення цін на електроенергію;

курсові коливання валют;

неврожай через погодні умови.

Через це на ринках України було багато імпортної продукції, яка традиційно дорожча за українську.

"Вже починаючи з липня буде поступове пригальмовування цін. Проте суттєвого зниження не очікується. Негативно вплинули ті заморозки, які у нас були пізньою весною. Це погіршило врожай, особливо тих фруктів, які у нас вирощуються, кісточкових у тому числі", — зазначив Несходовський у коментарі Новини.LIVE.

Загалом же зростання цін на ягоди та фрукти з травня 2024 року по травень 2025 року, за словами генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, відбулось на понад 21-25%.

"Зараз ми очікуємо, що у липні ціни на овочі та фрукти, які вже надходять плавно на ринок, будуть поступово знижуватися. Але це зниження буде невеликим. Ціни на зелені овочі, молоду картоплю, цибулю, капусту ранню знизяться до 2-3%, не більше", — пояснив Павло Коваль журналісту Новини.LIVE.

Зернові та олія: які виклики постали перед українським ринком

Коваль нагадав, що в Україні вже розпочалися жнива і фермери збирають озиму пшеницю, ріпак, сою і горох. Однак через несприятливі погодні умови в південних та південно-центральних областях врожай зернових буде нижче, порівняно з минулим роком.

"Однак, попри це, очікується, що пшениці буде зібрано на рівні 21-22 мільйони тонн. Якщо погода різко не внесе свої корективи у якість пшениці і літо не буде з градом і зливами, то ми матимемо такий валовий збір, що забезпечить повністю традиційний для України зернофуражний баланс", — додав він.

Також, за словами Несходовського, ціни на зернові в Україні не будуть зростати, зокрема через скасування Європейським Союзом безмитного режиму для української аграрної продукції.

"Зараз, через мита від Євросоюзу, внутрішнього здорожчання у нас в країні не буде. А експортувати в той же Китай, країни Африки та Азії — це дорожча логістика для фермерів. Тому український ринок буде насиченим вітчизняною продукцією. Відповідно ціна в Україні в цьому році на зернові буде стабільною", — пояснив економіст.

Щодо олії, то українські аграрії, попри несприятливі погодні умови навесні, все ж змогли засіяти достатньо гектарів соняшнику, щоб наситити внутрішній ринок олією і мати достатньо продукції на експорт.

"Український ринок точно буде забезпечений всіма видами олії. Бо, якщо говорити про посівні площі, то ми вийшли на традиційний для України рівень. Станом на зараз є під п'ять мільйонів гектарів посівів соняшникових. Саме цією культурою деякі фермери пересівали поля, які постраждали від заморозків. Тому ні зараз, ні у серпні суттєвих коливань ціни на олію не буде. Можливо, буде несуттєве здорожчання. Але дефіциту олії точно не буде", — зазначив Коваль.

Хліб та вироби з борошна: які фактори впливатимуть на зміну цін

Хороший врожай пшениці, на думку експертів, означатиме, що ціни в Україні на хліб та вироби з борошна практично не зміняться, однак і не знизяться. Бо, крім зерна, на зростання вартості цієї продукції впливатиме низка інших факторів.

"Практика показує, що в період міжсезоння, коли ми чітко розуміємо обсяги врожаю, які формуються, річні фонди й запаси продовольчої пшениці, то щомісяця зростання складає від 1,1-1,3% на хліб печений і макаронні вироби. Тому ми говоримо про те, що ціна на хліб традиційно найближчими роками плавно зростатиме також через збільшення інших статей витрат", — розповів Коваль у коментарі Новини.LIVE.

Молочна продукція: що позитивно вплине на вартість

Прохолодне літо й дощі вплинули на невелике здешевлення молока та іншої молочної продукції. Тож у липні, за словами експертів, зниження цін відбудеться на рівні 1,5-2%.

"Ми бачимо процес здешевлення молочної продукції. Дощове прохолодне літо, корови можуть вільно випасатися на лугах, які не випалені сонцем. Тож витрати на корми менші, а це призводить до здешевлення кінцевого продукту — молока і молочних виробів", — заявив Несходовський.

М'ясо і яйця: що поступово дорожчатиме в Україні

Ціни на м'ясо у липні залишаться на традиційно високому рівні й повільно зростатимуть:

"Ціни на м'ясо знижуватися не будуть через здорожчання комбікормів та собівартості виробництва. Вони залишаться на традиційно високому рівні", — зазначив керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС".

Водночас генеральний директор ВГО "Українська аграрна конфедерація" додав, що зростання цін на м'ясо, крім комбікормів, буде пов'язане і з поступовим зростанням цін на фуражне зерно, макуху та інший корм для тварин.

"М'ясо дорожчатиме повільно, це буде помірковане здорожчання, викликане серед іншого й тим, що купівельна спроможність населення не може зростати такими ж темпами", — пояснив Коваль.

А от щодо цін на яйця прогнози дещо інші:

"Якщо говорити про яйце столове куряче, то, скоріше за все, ціна у липні стабілізується от десь на червневому рівні, і будемо чекати врожай кукурудзи. Якщо він буде хорошим, то суттєвого зростання цін на яйця не буде", — додав експерт.

Чого чекати від цін на продукти восени

Економіст Олег Пендзин наголошує: поки ще зарано говорити про те, наскільки буде здорожчання чи здешевлення цін на продукти восени. Адже ще невідомо, наскільки сприятливим чи несприятливим для аграріїв буде літо.

"Ми ж бачили, який був червень. Якщо минулого року у перший місяць літа середня температура була ледь не 35 градусів, то цього року у нас було +20 і дощі. Тому потрібно дочекатися, коли фермери зберуть перші врожаї. І вже на початку серпня буде зрозуміло, що у нас буде з цінами, як мінімум, на борщовий набір, восени", — пояснив Пендзин у коментарі Новини.LIVE.

З ним згоден і Павло Коваль: "Поки що на осінь прогнозувати щось важко. Бо треба бачити, які будуть врожаї. А ці дані будуть у серпні".

Тож прогнозувати, які в цілому будуть тенденції щодо цін на продукти протягом осені, можна буде наприкінці літа.

Нещодавно ми пояснювали, які ціни на базові продукти в Польщі, Німеччині та Румунії. Також нагадаємо, раніше Олег Пендзин детально розповів, що буде з вартістю затребуваних продуктів харчування найближчим часом.