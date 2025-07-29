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Головна Економіка Яйця по 114 грн — де в Україні продають найдорожчий десяток

Яйця по 114 грн — де в Україні продають найдорожчий десяток

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 17:12
Вартість яєць перевищила 100 грн — що відбувається з цінами в супермаркетах
Упаковки яєць в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців намагаються зекономити на продуктах харчування, шукаючи знижки в супермаркетах. Враховуючи ціни на курячі яйця, не дивно, що споживачів легко стимулювати на купівлю за акційними пропозиціями. Але частина наших громадян обирає в магазинах лише дорогі позиції, бо має відповідні фінансові можливості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які найвищі ціни на десяток курячих яєць встановили в супермаркетах.

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Найдорожчі яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 70-73 грн. Українці можуть знайти в магазинах як дешевший товар, так і дорожчий. Наприклад, у Варусі бюджетний десяток обійдеться лише у 53,80 грн, а якщо зупинити вибір на поштучних яйцях, то витрати за аналогічну кількість становитимуть лише 39,90 грн.

Натомість дорогі позиції в супермаркетах досягають 100 грн за упаковку. Ми промоніторили актуальні ціни на затребуваний товар у різних мережах і з’ясували, де десяток яєць коштує найбільше.

Лідером став Новус — за упаковку продукту категорії С0 споживачі повинні віддати 114 грн. Останнє місце зайняло АТБ — найдорожчий десяток там коштує 75,90 грн.

Яйця по 114 грн — де в Україні продають найдорожчий десяток - фото 1
Найдорожчі яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Де шукати знижки на яйця

Деякі супермаркети встановили акційні пропозиції, мотивуючи споживачів здійснювати покупки. Наприклад, у Варусі віддають упаковки яєць за пів ціни, якщо в них термін придатності добігає кінця. Замість 79,80 грн за десяток українцям достатньо заплатити 39,90 грн.

Знижка 7% діє у Новусі на продукт категорії С0 — упаковка коштує 66,99 грн. Але знижена вартість доступна до 6 серпня лише при доставці. В Ашані схожі умови: за десяток яєць треба віддати 69 грн замість 82 грн (знижка 16%). Для деяких інших позицій у супермаркеті знизили ціну на 8-10%.

Нагадаємо, в Україні подорожчали абрикоси через недостатній врожай. Найнижча ціна за кілограм фруктів — у Варусі (від 113,90 грн), найвища — у Новусі (від 179 грн). Полиці супермаркетів забиті імпортним продуктом, що впливає на цінові перспективи.

Також ми писали, що ціни на помідори в Україні наприкінці липня трохи знизилися — середня вартість червоних томатів становить 82,63 грн/кг. В деяких супермаркетах діють знижки, зокрема в АТБ ціни починаються від 62,89 грн/кг, у Варусі — від 69,90 грн/кг.

товари покупки яйця супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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