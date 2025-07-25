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Головна Економіка Полиці супермаркетів ломляться від помідор — що з цінами на овоч

Полиці супермаркетів ломляться від помідор — що з цінами на овоч

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 14:10
Купити помідори тепер вигідніше — що відбувається з цінами в супермаркетах (фото)
Помідори в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах трохи знизилися ціни на ключовий продукт — помідори. У червні середньомісячна вартість перебувала на рівні майже 100 грн, а станом на липень показник впав до 88 грн. Ми дізналися, скільки коштує популярний сезонний овоч у Сільпо та інших відомих мережах продуктових магазинів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на помідори наприкінці липня 2025 року.

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Скільки коштують помідори в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість червоних томатів — 82,63 грн/кг, рожевих — 90,87 грн/кг. В деяких супермаркетах встановили знижки на продукт, аби стимулювати продажі. Ми відвідали Сільпо та дізналися актуальні ціни на різні сорти помідор. Станом на 25 липня гілки томатів продають по 89,99 грн/кг, сорт "Коктейльний на гілці" — по 139 грн/кг.

Помідори в Сільпо
Вартість томатів у Сільпо. Фото: Новини.LIVE

В інших супермаркетах ціни не сильно відрізняться. Згідно з інформацією на сайті АТБ, тепличні томати пропонують зі знижкою 17% — 62,89 грн/кг замість 75,89 грн/кг. А коктейльний сорт 1 гатунку коштує 157,95 грн/кг. У Варусі діє знижка 26% на рожеві помідори — 69,90 грн/кг замість 94,90 грн/кг. Ціни там варіюються від 75,90 грн/кг до 199,90 грн/кг.

Вартість помідор у популярних магазинах України починається від:

  • 63,99 грн/кг — у Новусі;
  • 67,50 грн/кг — у Метро;
  • 69,90 грн/кг — у Форі;
  • 72,40 грн/кг — в Ашані;
  • 85,20 грн/кг — у МегаМаркеті.

До яких цін на овочі готуватися

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в голови Союзу українського селянства, ексголови Асоціації фермерів і приватних землевласників України Івана Томича, що буде з цінами на популярні овочі найближчим часом. За його словами, продукти з "борщового набору", а саме картопля, капуста, цибуля, помідори і буряк, до осені 2025 року майже не подорожчають.

"Картопля може здешевшати ще на кілька гривень від нинішньої ціни, коли піде активно її збір. Але якщо говорити про осінь — то ціни поступово зростатимуть і цілком можуть перевищити тогорічні", — пояснив Томич.

Українці спостерігають високу вартість затребуваних продуктів харчування через нестачу робочих рук для збору врожаю. Дефіцит працівників, спровокований повномасштабною війною, вплинув на ціни в супермаркетах, оскільки фермерам доводиться більше платити збирачам, аби втримати їх на роботі. Плюс у 2025 році скоротилася врожайність з огляду на несприятливі погодні умови.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні подешевшала популярна літня ягода — кавун. Оптові ціни знизилися до рівня 5-14 грн за кілограм попри скорочення обсягів вирощування. Причинами називають надлишкову пропозицію на ринку і спекотну погоду, яка впливає на якість кавунів.

Також ми писали, що після окупації "Артемсолі" українська кам’яна сіль стала дефіцитом, особливо помелу №1 для консервації. Натомість у продажу переважає турецька сіль з добавкою Е536, яка часто псує заготовки господинь.

покупки помідор супермаркет ціни на продукти Сільпо
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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