Купить помидоры теперь выгоднее — что происходит с ценами в супермаркетах (фото)

Помидоры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах немного снизились цены на ключевой продукт — помидоры. В июне среднемесячная стоимость находилась на уровне почти 100 грн, а по состоянию на июль показатель упал до 88 грн. Мы узнали, сколько стоит популярный сезонный овощ в Сільпо и других известных сетях продуктовых магазинов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на помидоры в конце июля 2025 года.

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Согласно Минфину, средняя стоимость красных томатов — 82,63 грн/кг, розовых — 90,87 грн/кг. В некоторых супермаркетах установили скидки на продукт, чтобы стимулировать продажи. Мы посетили Сільпо и узнали актуальные цены на различные сорта помидор. По состоянию на 25 июля ветки томатов продают по 89,99 грн/кг, сорт "Коктейльный на ветке" — по 139 грн/кг.

Стоимость томатов в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

В других супермаркетах цены не сильно отличатся. Согласно информации на сайте АТБ, тепличные томаты предлагают со скидкой 17% — 62,89 грн/кг вместо 75,89 грн/кг. А коктейльный сорт стоит 157,95 грн/кг. В Варусе действует скидка 26% на розовые помидоры — 69,90 грн/кг вместо 94,90 грн/кг. Цены там варьируются от 75,90 грн/кг до 199,90 грн/кг.

Стоимость помидор в популярных магазинах Украины начинается от:

63,99 грн/кг — в Новусе;

67,50 грн/кг — в Метро;

69,90 грн/кг — в Форе;

72,40 грн/кг — в Ашане;

85,20 грн/кг — в МегаМаркете.

К каким ценам на овощи готовиться

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у главы Союза украинского селянства, экс-главы Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Ивана Томича, что будет с ценами на популярные овощи в ближайшее время. По его словам, продукты из "борщевого набора", а именно картофель, капуста, лук, помидоры и свекла, до осени 2025 года почти не подорожают.

"Картофель может подешеветь еще на несколько гривен от нынешней цены, когда пойдет активно его сбор. Но если говорить об осени — то цены постепенно будут расти и вполне могут превысить прошлогодние", — пояснил Томич.

Украинцы наблюдают высокую стоимость востребованных продуктов питания из-за нехватки рабочих рук для сбора урожая. Дефицит сотрудников, спровоцированный полномасштабной войной, повлиял на цены в супермаркетах, поскольку фермерам приходится больше платить сборщикам, дабы удержать их на работе. Плюс в 2025 году сократилась урожайность ввиду неблагоприятных погодных условий.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине подешевела популярная летняя ягода — арбуз. Оптовые цены снизились до уровня 5-14 грн за килограмм несмотря на сокращение объемов выращивания. Причинами называют избыточное предложение на рынке и жаркую погоду, которая влияет на качество арбузов.

Также мы писали, что после оккупации "Артемсоли" украинская каменная соль стала дефицитом, особенно помола №1 для консервации. Зато в продаже преобладает турецкая соль с добавкой Е536, которая часто портит заготовки хозяек.