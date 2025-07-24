Сезон консервації — скільки коштує кам’яна сіль і де купити український продукт (інфографіка)

Сіль в ложці. Фото: Freepik

Після початку повномасштабної війни знайти українську сіль на полицях магазинів стало справжнім викликом, а в розпал сезону консервації — практично нездійснена місія. Адже близько 90% усієї солі в Україні забезпечувало державне підприємство "Артемсіль", розташоване у місті Соледар Донецької області. З січня 2023 року воно перебуває під окупацією, і це миттєво позначилося на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE дослідили, що відбувається з цінами на кам'яну сіль та де її можна купити.

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Яка сіль є в магазинах

Варто зазначити, що кам'яну сіль помелу №1, яку українські господарки вважають найкращою для консервації, можна знайти далеко не в усіх супермаркетах. Ще в більшому дефіциті продукція вітчизняного виробника.

Здебільшого у торговельних мережах представлена сіль з Туреччини. Однак, на думку багатьох експертів, для консервації її краще не використовувати.

"У турецькій солі міститься така добавка, яка називається фероціанід калію. Це харчова технологічна добавка Е536, яка входить до класу антизлежувачів", — розповіла біохімік Ольга Гуренко в етері програми "Сніданок 1+1".

За її словами, антизлежувачі погано впливають на консервацію.

Так, наприклад, огірки, законсервовані з такою сіллю, втрачають хрумкість та стають м'якими. Капуста не кваситься, а перетворюється на слизьку масу тощо. Загалом консервація часто починає бродити, що призводить до здуття кришок.

Які ціни на кам’яну сіль в супермаркетах

Згідно з даними на сайтах торговельних мереж, вартість звичайної кам'яної солі всюди приблизно однакова.

Так, в Auchan, АТБ та Метро, вона коштує 12,90 грн за кілограм, якого в середньому вистачає на закрутку 10 трилітрових банок огірків.

При цьому, якщо в Auchan за такою вартістю пропонують сіль з Туреччини, то АТБ й Метро стверджують, що продають саме український продукт.

В магазинах "ЕКО маркет" також представлена сіль вітчизняного бренду "Козацький стандарт", однак ціна трохи вища — 13 грн/кг.

Є українська сіль й у магазинах "Сільпо" по 13,19 грн/кг, проте бренд та виробник не вказані в описі товару.

Ціни на кам'яну сіль в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Української солі стане більше

В Україні планують відновити видобуток солі на одному з найстаріших родовищ — Долинському, що розташоване у Калуському районі Івано-Франківської області.

"Це не просто обіцянки, а конкретні кроки: активно тривають роботи над Проєктом розробки Долинського родовища, і, що вкрай важливо, проводиться ретельна оцінка впливу на довкілля. Це свідчить про відповідальний підхід з урахуванням екологічних стандартів та збереження природного балансу", — зазначив міський голова Долинської територіальної громади Іван Дирів.

Посадовець наголосив, що до розробки проєктного рішення для майбутнього солевиварювального заводу залучені фахівці Державного науково-дослідного і проєктного інституту основної хімії "НІОХІМ". Спецдозвіл на видобуток кам'яної солі (галіту) ще у 2023 році виграло харківське ТОВ "Планета комфорт".

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