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Головна Індустрії Сіль з історією — в Україні відновлять тисячорічне родовище

Сіль з історією — в Україні відновлять тисячорічне родовище

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 19:25
Історичне родовище солі в Україні знову запрацює — що відомо
Соляна гора. Фото ілюстративне: Pixabay

На Долинському родовищі солі, що знаходиться у Калуському районі Івано-Франківської області, відновлять видобуток. Це одне з найстаріших родовищ в Україні, де сіль видобували ще з X століття.

Про це повідомив міський голова Долинської територіальної громади Іван Дирів.

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Долинське родовище солі, як зазначається в дописі, є одним із найстаріших в Україні — тут видобували сіль ще з десятого століття.  До середини 20 століття Долинський солевиварювальний комбінат був одним із найбільших підприємств міста.

Міський голова зазначив, що наразі триває робота над відновленням солевидобутку. 

"Це не просто обіцянки, а конкретні кроки: активно тривають роботи над Проєктом розробки Долинського родовища, і, що вкрай важливо, проводиться ретельна оцінка впливу на довкілля. Це свідчить про відповідальний підхід з урахуванням екологічних стандартів та збереження природного балансу", — наголосив Іван Дирів.

Що відомо про проєкт

Посадовець повідомив, що до розробки проєктного рішення для майбутнього солевиварювального заводу залучені фахівці Державного науково-дослідного і проєктного інституту основної хімії "НІОХІМ". 

Міський голова нагадав, що спецдозвіл на видобуток кам'яної солі (галіту) ще у 2023 році виграло харківське ТОВ "Планета комфорт".

"Керівник цієї компанії взявся за справу з неабиякою серйозністю та скрупульозністю, що вселяє оптимізм щодо майбутнього Долинської солі. Його бачення та відданість проєкту є ключовими факторами у цьому відродженні", — зазначив Іван Дирів.

Відновлення видобутку солі в Долині, впевнений міський голова, це не просто економічний проєкт, а шанс для Долини знову зайняти своє гідне місце на мапі соледобувної промисловості України.

Раніше ми писали, що росіяни захопили рідкісне родовище в Україні.

Також дізнавайтеся, на які корисні копалини багате Закарпаття. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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