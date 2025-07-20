Корисні копалини Закарпатської області — запаси і перспективи розвитку

Копалини Закарпаття. Фото: zakarpattya.net.ua

Закарпатська область, розташована в самому серці Карпат, є справжньою скарбницею природних ресурсів. Її унікальна геологічна будова, сформована мільйони років тому, створила сприятливі умови для утворення різноманітних корисних копалин. Від рудних до нерудних, від золота до мінеральних вод — регіон вражає своїм потенціалом. Ці ресурси не лише сприяють економічному розвитку, але й відіграють ключову роль у промисловості, будівництві та навіть медицині.

За даними Інституту геології, на території Закарпаття розвідано понад 270 родовищ із 26 видами корисних копалин, що включають горючі, металічні, гірничо-хімічні та будівельні ресурси. Це робить область однією з найбагатших в Україні за мінерально-сировинною базою.

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Золото Закарпаття

Одним із найцінніших ресурсів регіону є золото. У Рахівському районі виявлено значні родовища золоторудних покладів, які привертають увагу як місцевих, так і міжнародних інвесторів.

Два основні родовища золота — Мужіївське та Сауляк — мають значний потенціал. За оцінками експертів, ці родовища можуть забезпечити стабільне видобування дорогоцінного металу протягом десятиліть.

"Закарпаття має унікальні геологічні умови для формування золоторудних родовищ, що робить його перспективним для інвестицій у гірничодобувну промисловість", — зазначають в Інституті геології

Поліметалічні руди

Крім золота, Закарпаття багате на поліметалічні руди, зокрема свинцево-цинкові. Три родовища таких руд, розташовані переважно в районі Біганського родовища, містять також супутні елементи, як-от мідь, барит і алуніт.

Ці ресурси використовуються в металургії та хімічній промисловості, що сприяє розвитку економіки регіону.

Кам'яна сіль

Кам’яна сіль — ще один важливий ресурс Закарпаття. Родовища в Солотвині відомі своєю високою якістю, адже сіль тут чиста і придатна для промислового використання. Глибина залягання досягає 600 метрів, а видобуток проводиться шахтним способом.

Відпрацьовані соляні шахти використовуються для лікування хворих на астму, що додає їм додаткової цінності.

Мінеральні води

Закарпаття славиться своїми мінеральними водами, які не поступаються за якістю відомим джерелам Кавказу чи Чехії. У регіоні виявлено понад 360 джерел мінеральних, термальних і прісних вод, із них 18 активно використовуються.

Найвідоміші родовища — Свалявське, Голубинське та Полянське — забезпечують 70% виробництва мінеральних вод області. ВАТ "Свалявські мінеральні води" є лідером у цій сфері, виробляючи значну частину напоїв для внутрішнього та зовнішнього ринків.

Будівельні матеріали

Будівельна галузь Закарпаття спирається на багаті поклади будівельних матеріалів. Каоліни, мармур, андезити, вулканічні туфи, пісковики, вапняки та глини — усе це активно використовується для виробництва щебеню, бруківки, облицювального каменю та цементу.

Родовища мармуру в селах Ділове, Нересниця та Угля забезпечують сировиною не лише область, а й інші регіони України.

Цеоліти та перліт

Цеоліти — унікальні мінерали, які використовуються в сільському господарстві, екології та промисловості, – також є гордістю Закарпаття. Два основні родовища, Сокирницьке та Липчанське, мають мільйонні запаси, але їхній потенціал залишається недооціненим через брак ринків збуту.

Перліт, який застосовується як теплоізоляційний матеріал, також поширений у регіоні, із чотирма розвіданими родовищами.

Природний газ

Енергетичний потенціал Закарпаття частково забезпечується покладами природного газу. Солотвинське та Русько-Комарівське родовища мають запаси, що вимірюються мільярдами кубометрів.

Хоча видобуток здійснюється лише на двох родовищах, їхній внесок в енергетичну безпеку регіону є значним.

Економічний потенціал

Корисні копалини Закарпаття мають величезний економічний потенціал. За оцінками експертів, розвідані ресурси регіону оцінюються в 150 тисяч доларів на душу населення.

Проте область залишається однією з найменш розвіданих в Україні, що відкриває нові можливості для геологічних досліджень та інвестицій.

Виклики та перспективи

Попри багатство надр, Закарпаття стикається з низкою викликів. Незаконний видобуток бутового каменю, проблеми з ліцензуванням родовищ мінеральних вод і застарілі технології видобутку гальмують розвиток галузі.

Водночас розвиток видобувної промисловості в Закарпатті потребує комплексного підходу. Впровадження нових технологій, підтримка місцевих виробників і залучення іноземних інвесторів можуть перетворити регіон на потужний промисловий центр.

Як повідомлялось, попри повномасштабну війну з РФ та окупацію деяких територій, Україна продовжує видобувати нафту. Основні родовища цього ресурсу зосереджені у Східному регіоні країни.

Також ми розповідали, що Україна має значні поклади срібла, що є не лише дорогоцінним металом, а й ключовим стратегічним ресурсом для електроніки, медицини та "зеленої" енергетики. З огляду на стабільне зростання світового попиту, ці родовища відкривають нові економічні можливості для українських регіонів.