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Головна Індустрії Створили прірви — які найбільші кар’єри вирили люди

Створили прірви — які найбільші кар’єри вирили люди

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 20:10
Найбільші кар'єри світу — глибина, розміри та вплив на довкілля (фото)
Кар’єр Бінгем-Каньйон. Фото: vue.gov.ua

Кар’єри — це вражаючі свідчення людської діяльності, де природа та технології переплітаються, створюючи грандіозні ландшафти. Ці величезні розкриті ями, створені для видобутку корисних копалин, часто стають не лише промисловими об’єктами, але й туристичними атракціями завдяки своїм масштабам і красі. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про найбільші кар’єри світу, їхню історію, значення та унікальність, спираючись на перевірені дані та сучасні джерела.

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Бінгем-Каньйон: найглибший кар’єр у світі

Розташований у штаті Юта, США, кар’єр Бінгем-Каньйон є одним із найбільших і найглибших у світі. Його глибина сягає 1,2 км, довжина — 4 км, а площа — близько 8 кв. км. Цей гігант, відомий також як Kennecott Copper Mine, функціонує з 1863 року і є найстарішим робочим кар’єром. 

Щодня тут видобувають до 450 тонн мідної руди, а для транспортування використовують величезні самоскиди, здатні перевозити до 230 тонн за раз. У 1966 році кар’єр отримав статус національного історичного пам’ятника США, що приваблює тисячі туристів. 

У 2013 році тут стався масштабний зсув, який тимчасово зупинив роботи, але не применшив його величі. Сьогодні кар’єр належить компанії Rio Tinto Group і залишається ключовим джерелом міді у світі.

 

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Бінгем-Каньйон. Фото: Doc Searls

 

Чукікамата: мідний велетень

Чукікамата, розташований у пустелі Атакама в Чилі, є найбільшим за обсягом видобутку мідним кар’єром у світі. Його розміри вражають: 4,3 км у довжину, 3 км у ширину і 900 м у глибину. Заснований у 1915 році, він забезпечує значну частину світового видобутку міді. Щороку тут видобувають близько 29 мільйонів тонн руди.

Цей кар’єр не лише промисловий об’єкт, але й символ економічного розвитку Чилі. Проте через глибину та екологічні виклики, видобуток частково переходить на підземні методи, що робить Чукікамата унікальним прикладом еволюції гірничої справи.

 

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Чукікамата. Фото: Diego Delso

 

Ескондіда: золото мідного короля

Ще один чилійський гігант — кар’єр Ескондіда, розташований у пустелі Атакама. Це найбільший у світі кар’єр за обсягом видобутку міді: у 2023 році тут видобуто понад 1,2 мільйона тонн міді. Ескондіда не лише постачає мідь, але й має поклади золота та срібла, що робить його надзвичайно цінним.

Управляється компанією BHP Billiton, цей кар’єр є прикладом сучасних технологій видобутку, але також стикається з екологічними проблемами, зокрема через високе споживання води в посушливій місцевості.

 

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Кар'єр Ескондіда. Фото: uk.environmentgo.com

 

Форт-Нокс: золотий гігант

Кар’єр Форт-Нокс у Західній Австралії, відомий також як Super Pit, є одним із найбільших золотодобувних кар’єрів. Його розміри — 3,5 км у довжину, 1,5 км у ширину та 600 м у глибину. Щороку тут видобувають близько 700 000 унцій золота.

Кар’єр працює цілодобово, а його масштаби видно навіть із космосу. Управляється компанією Northern Star Resources, Форт-Нокс приваблює туристів, які можуть спостерігати за роботою гігантських машин із оглядових майданчиків.

 

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Форт-Нокс. Фото: NordNordWest

 

Майбутнє кар’єрів: ера сталого видобутку

Глобальний підхід до видобування змінюється. У майбутньому кар’єри повинні будуть відповідати суворішим екологічним вимогам. Уже зараз великі компанії переходять на:

  • автоматизовану техніку;
  • закриті цикли водопостачання;
  • рекультивацію територій.

У деяких країнах старі кар’єри перетворюють на туристичні об’єкти, парки, озера або навіть гігантські сонячні електростанції.

Як повідомлялось, Кривий Ріг пишається кар'єром Південного ГЗК — грандіозним індустріальним об'єктом, що здобув визнання як найбільший в Україні та один з найглибших у світі, слугуючи ключовим джерелом залізної руди.

Також ми розповідали, про Коростишівський кар'єр на Житомирщині, який відомий сьогодні як мальовнича затоплена водойма, щороку приваблює тисячі туристів. Проте лише три десятиліття тому це місце було зовсім іншим — тут функціонував один із найвідоміших гранітних кар'єрів України.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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