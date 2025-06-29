Найглибший залізорудний кар’єр України — цікаві факти про Південний ГЗК

Кар'єр Північного гірничозбагачувального комбінату. Фото: esu.com.ua

Кривий Ріг, серце промислового Кривбасу, приховує справжнє диво індустріального світу — залізорудний кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату (Південний ГЗК). Цей гігант, що працює з 1955 року, є не лише найбільшим в Україні, а й одним із найглибших у світі. Його масштаби, унікальність та вражаючі особливості роблять його справжньою туристичною перлиною, яка поєднує промислову міць із неземною красою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому Південний ГЗК такий особливий і чим дивує навіть досвідчених мандрівників.

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Масштаби, що вражають уяву

Кар’єр Південного ГЗК — це справжній промисловий колос. Його глибина сягає понад 400 метрів, що робить його найглибшим в Україні та одним із найглибших у світі. Для порівняння, це як 40 десятиповерхових будинків, складених один на один.

Площа кар’єра становить 570 гектарів, що дорівнює двом князівствам Монако. Його форма нагадує серце, що додає йому не лише промислової, а й романтичної символіки. Цей велетень щороку видає мільйони тонн залізної руди, забезпечуючи сировиною металургійні підприємства України та світу, пише Енциклопедія сучасної України.

Історія: від СРСР до сучасності

Кар’єр почав свою роботу в 1955 році, коли Радянський Союз активно розвивав промисловість. Відтоді він безперервно розширювався, досягаючи сучасних масштабів у 2020-х роках. За майже 70 років видобуток руди тут не припинявся, а технології вдосконалювалися.

Сьогодні кар’єр оснащений сучасною технікою, зокрема велетенськими самоскидами БілАЗ, колеса яких вищі за людський зріст. Ці машини перевозять тонни породи, а вибухи, що проводяться раз на два тижні, допомагають добувати руду з глибин.

Марсіанські пейзажі та туристичний магніт

Південний ГЗК недарма називають "марсіанським пейзажем". Його червонувато-коричневі схили, величезні відвали породи та техногенні ландшафти створюють враження іншої планети. Оглядові майданчики кар’єра, звідки відкривається вид на "промислову чашу", стали популярною туристичною атракцією.

У 2023 році кар’єр увійшов до шести "Туристичних магнітів" Дніпропетровщини, за даними Державного агентства розвитку туризму. Екскурсії дозволяють не лише помилуватися краєвидами, а й побачити роботу гігантської техніки та навіть стати свідком промислових вибухів.

Унікальна залізниця всередині кар’єра

Одна з найцікавіших особливостей Південного ГЗК — це внутрішня залізниця, яка функціює прямо в кар’єрі. Вона використовується для транспортування руди та породи, що значно прискорює процес видобутку.

Така інфраструктура є рідкістю навіть для великих кар’єрів світу. Залізниця дозволяє перевозити величезні обсяги сировини, забезпечуючи безперебійну роботу комбінату.

Екологічні ініціативи та рекультивація

Незважаючи на промислову міць, Південний ГЗК активно працює над зменшенням впливу на довкілля. У Кривому Розі реалізуються проєкти з рекультивації земель, зокрема озеленення відвалів. Наприклад, на одному з відвалів висадили сосну кримську, що допомагає відновлювати екосистему.

Місцевий ботанічний сад також бере участь у цих ініціативах, підбираючи рослини для постпромислових територій. Такі зусилля роблять кар’єр не лише промисловим, а й екологічно відповідальним об’єктом.

Промисловий туризм: чому варто відвідати

Кривий Ріг активно розвиває промисловий туризм, і Південний ГЗК — його головна зірка. Туристи можуть не лише побачити кар’єр, а й відвідати музей гірничої техніки просто неба, де виставлені величезні машини, що використовувалися для видобутку руди.

Екскурсії на діючі підприємства дозволяють відчути себе частиною промислового процесу, а краєвиди кар’єра вражають контрастом між техногенними ландшафтами та природною красою.

Цікаві факти, що дивують

Легенда про назву. Кривий Ріг отримав свою назву від урочища, де річка Саксагань впадає в Інгулець, утворюючи "кривий ріг". Кар’єр Південного ГЗК розташований саме в цьому регіоні, що додає йому історичної ваги. Порівняння з пустелею. Через величезні відвали породи Кривий Ріг іноді називають "українською Сахарою". Глобальний вплив. Руда з Південного ГЗК використовується в металургії України, Словаччини, Польщі, Сербії, Румунії та навіть Китаю. Контрастна погода. Через протяжність Кривого Рогу в різних частинах міста, включно з районом кар’єра, погода може різнитися: на півночі йде дощ, а на півдні світить сонце. Археологічна цінність. Дослідження Кривбасу виявили артефакти видобутку руди ще зі скіфських часів, що свідчить про давню історію регіону.

Майбутнє кар’єру: глибше, розумніше, безпечніше

Попри те, що кар’єр уже вражає масштабами, у планах — ще глибше видобування. За оцінками експертів, допустима глибина може сягнути 600-700 метрів. Для цього підприємство активно інвестує у технології безпілотного транспорту, автоматизацію бурових процесів і цифрову геологію.

Також у перспективі — переорієнтація частини операцій на підземне видобування, що дозволить зменшити екологічне навантаження.

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