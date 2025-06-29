Самый глубокий железорудный карьер Украины — интересные факты о Южном ГОКе

Карьер Северного горнообогатительного комбината. Фото: esu.com.ua

Кривой Рог, сердце промышленного Кривбасса, скрывает настоящее чудо индустриального мира — железорудный карьер Южного горно-обогатительного комбината (Южный ГОК). Этот гигант, работающий с 1955 года, является не только крупнейшим в Украине, но и одним из самых глубоких в мире. Его масштабы, уникальность и впечатляющие особенности делают его настоящей туристической жемчужиной, которая сочетает промышленную мощь с неземной красотой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему Южный ГОК такой особенный и чем удивляет даже опытных путешественников.

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Масштабы, поражающие воображение

Карьер Южного ГОКа — это настоящий промышленный колосс. Его глубина достигает более 400 метров, что делает его самым глубоким в Украине и одним из самых глубоких в мире. Для сравнения, это как 40 десятиэтажных домов, сложенных один на один.

Площадь карьера составляет 570 гектаров, что равно двум княжествам Монако. Его форма напоминает сердце, что придает ему не только промышленную, но и романтическую символику. Этот великан ежегодно выдает миллионы тонн железной руды, обеспечивая сырьем металлургические предприятия Украины и мира, пишет Энциклопедия современной Украины.

История: от СССР до современности

Карьер начал свою работу в 1955 году, когда Советский Союз активно развивал промышленность. С тех пор он непрерывно расширялся, достигая современных масштабов в 2020-х годах. За почти 70 лет добыча руды здесь не прекращалась, а технологии совершенствовались.

Сегодня карьер оснащен современной техникой, в частности гигантскими самосвалами БелАЗ, колеса которых выше человеческого роста. Эти машины перевозят тонны породы, а взрывы, которые проводятся раз в две недели, помогают добывать руду из глубин.

Марсианские пейзажи и туристический магнит

Южный ГОК недаром называют "марсианским пейзажем". Его красновато-коричневые склоны, огромные отвалы породы и техногенные ландшафты создают впечатление другой планеты. Смотровые площадки карьера, откуда открывается вид на "промышленную чашу", стали популярной туристической достопримечательностью.

В 2023 году карьер вошел в шесть "Туристических магнитов" Днепропетровщины, по данным Государственного агентства развития туризма. Экскурсии позволяют не только полюбоваться видами, но и увидеть работу гигантской техники и даже стать свидетелем промышленных взрывов.

Уникальная железная дорога внутри карьера

Одна из самых интересных особенностей Южного ГОКа — это внутренняя железная дорога, которая функционирует прямо в карьере. Она используется для транспортировки руды и породы, что значительно ускоряет процесс добычи.

Такая инфраструктура является редкостью даже для крупных карьеров мира. Железная дорога позволяет перевозить огромные объемы сырья, обеспечивая бесперебойную работу комбината.

Экологические инициативы и рекультивация

Несмотря на промышленную мощь, Южный ГОК активно работает над уменьшением воздействия на окружающую среду. В Кривом Роге реализуются проекты по рекультивации земель, в частности озеленение отвалов. Например, на одном из отвалов высадили сосну крымскую, что помогает восстанавливать экосистему.

Местный ботанический сад также участвует в этих инициативах, подбирая растения для постпромышленных территорий. Такие усилия делают карьер не только промышленным, но и экологически ответственным объектом.

Промышленный туризм: почему стоит посетить

Кривой Рог активно развивает промышленный туризм, и Южный ГОК - его главная звезда. Туристы могут не только увидеть карьер, но и посетить музей горной техники под открытым небом, где выставлены огромные машины, которые использовались для добычи руды.

Экскурсии на действующие предприятия позволяют почувствовать себя частью промышленного процесса, а виды карьера поражают контрастом между техногенными ландшафтами и природной красотой.

Интересные факты, которые удивляют

Легенда о названии. Кривой Рог получил свое название от урочища, где река Саксагань впадает в Ингулец, образуя "кривой рог". Карьер Южного ГОКа расположен именно в этом регионе, что придает ему исторический вес. Сравнение с пустыней. Из-за огромных отвалов породы Кривой Рог иногда называют "украинской Сахарой". Глобальное влияние. Руда с Южного ГОКа используется в металлургии Украины, Словакии, Польши, Сербии, Румынии и даже Китая. Контрастная погода. Из-за протяженности Кривого Рога в разных частях города, включая район карьера, погода может отличаться: на севере идет дождь, а на юге светит солнце. Археологическая ценность. Исследования Кривбасса обнаружили артефакты добычи руды еще со скифских времен, что свидетельствует о древней истории региона.

Будущее карьера: глубже, умнее, безопаснее

Несмотря на то, что карьер уже поражает масштабами, в планах — еще более глубокая добыча. По оценкам экспертов, допустимая глубина может достичь 600-700 метров. Для этого предприятие активно инвестирует в технологии беспилотного транспорта, автоматизацию буровых процессов и цифровую геологию.

Также в перспективе — переориентация части операций на подземную добычу, что позволит уменьшить экологическую нагрузку.

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