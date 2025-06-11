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Залізорудний гігант — де розташований найглибший кар'єр в Україні

11 червня 2025 08:35
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Найглибший кар’єр України — чим дивує гігант Південного ГЗК у Кривому Розі
Кар’єр Південного ГЗК у Кривому Розі. Фото: Рудана
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У самому серці Кривбасу — одного з найбільших гірничо-видобувних регіонів Європи — розташований унікальний об'єкт індустріального масштабу: залізорудний кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК). Це найбільший кар’єр в Україні та один із найглибших у світі, який перетворився на туристичну локацію, що не має аналогів у країні.

Кар’єр почав працювати ще у 1955 році — період активного промислового розвитку СРСР, пише ресурс Discover. Відтоді він безперервно розширювався, досягнувши у 2020-х роках вражаючих масштабів. Сьогодні його глибина становить близько 400 метрів — це еквівалент 13 дев’ятиповерхових будинків, поставлених один на один. Довжина кар’єру перевищує 3 км, а ширина сягає 2,5 км. Загальна площа — понад 570 гектарів, що майже втричі більше за площу князівства Монако.

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Серце в надрах: архітектура і структура

Кар’єр має 28 горизонтів, що спускаються у надра землі рівнями, схожими на гігантські тераси. Цікаво, що його форма нагадує серце — факт, який надає суворій індустріальній локації символізму та неочікуваної романтики. Саме через це Південний ГЗК часто називають "сталевим серцем Кривого Рогу".

Всередині кар’єру цілодобово працює важка техніка. Величезні екскаватори, бурові установки, гігантські БелАЗи, здатні перевозити понад 100 тонн руди, безперервно переміщуються між горизонтами. З оглядового майданчика, облаштованого для відвідувачів, ця техніка виглядає як іграшкова, а сам ландшафт — немов марсіанський.

Туризм на глибині: як побачити український Марс

Кар’єр Південного ГЗК став однією з візитівок індустріального туризму в Україні. Це місце, де техногенна могутність поєднується з природною монументальністю. З оглядового майданчика відкривається панорама червоно-бурих схилів, залізистих горизонтів і нескінченного руху техніки. Усе це створює враження, ніби ви потрапили на іншу планету.

Кривий Ріг у цьому сенсі не випадково називають українським Марсом. Візуальна схожість ландшафтів із марсіанськими стала туристичним брендом міста. Сам оглядовий майданчик облаштований інформаційними стендами, які пояснюють технології видобутку та роль комбінату в економіці регіону.

Втім, відвідати сам кар’єр самостійно неможливо — це об’єкт із обмеженим доступом. Потрапити на майданчик можна лише у складі організованої екскурсійної групи або за наявності офіційного дозволу, отриманого в управлінні комбінату.

Робота триває: що буде далі з кар’єром

Незважаючи на десятиліття експлуатації, кар’єр Південного ГЗК має значні перспективи. За прогнозами геологів, запаси залізної руди на цьому родовищі дозволять продовжити видобуток ще щонайменше 60 років. Це означає, що у відвідувачів ще є багато часу, щоб побачити цей унікальний об’єкт на власні очі.

Комбінат також розглядає можливість розвитку напрямку індустріального туризму. Зокрема, обговорюються ідеї щодо створення спеціальних маршрутів, безпечного підземного музею гірничих машин та навіть VR-технологій для віртуальних екскурсій.

Індустріальний туризм в Україні лише набирає обертів. Заводи, шахти, кар’єри — усе це сприймається не лише як промислові об’єкти, а й як елементи національної ідентичності та історії. Південний ГЗК, з його масштабом, унікальністю та романтичною формою, є ідеальним прикладом того, як промисловість може стати основою туристичної привабливості.

Завдяки потужній інфраструктурі та потенціалу подальшого розвитку Кривий Ріг поступово перетворюється на центр промислового туризму Східної Європи. І Південний кар’єр — це місце, яке точно варто побачити.

Що ще варто знати українцям

Літо — ідеальна пора для подорожей Україною, і Карпати пропонують незабутні враження. Їхні величні пейзажі та кришталево чисте повітря наповнюють енергією. Особливої уваги заслуговує озеро Герашаська, що розташоване на висоті 1577 метрів над рівнем моря, яке вражає своєю красою та льодовиковим походженням.

Також з приходом літа кияни прагнуть знайти спокійні місця, щоб сховатися від міської суєти та спеки. Київське водосховище, з його зеленими берегами, тихим плескотом води та шелестом очерету, стає ідеальним прихистком. Це чудове місце, де можна насолодитися природою та відпочити від щоденних турбот.

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13:24 Шпигунські додатки на смартфоні — що потрібно терміново видалити

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Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво

13:06 Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше

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