Самый глубокий карьер Украины — чем удивляет гигант Южного ГОКа в Кривом Роге

Карьер Южного ГОКа в Кривом Роге. Фото: Рудана

В самом сердце Кривбасса — одного из крупнейших горно-добывающих регионов Европы — расположен уникальный объект индустриального масштаба: железорудный карьер Южного горно-обогатительного комбината (ГОК). Это самый большой карьер в Украине и один из самых глубоких в мире, который превратился в туристическую локацию, не имеющую аналогов в стране.

Карьер начал работать еще в 1955 году — период активного промышленного развития СССР, пишет ресурс Discover. С тех пор он непрерывно расширялся, достигнув в 2020-х годах впечатляющих масштабов. Сегодня его глубина составляет около 400 метров — это эквивалент 13 девятиэтажных домов, поставленных один на один. Длина карьера превышает 3 км, а ширина достигает 2,5 км. Общая площадь — более 570 гектаров, что почти втрое больше площади княжества Монако.

Реклама

Читайте также:

Сердце в недрах: архитектура и структура

Карьер имеет 28 горизонтов, спускающихся в недра земли уровнями, похожими на гигантские террасы. Интересно, что его форма напоминает сердце — факт, который придает суровой индустриальной локации символизма и неожиданной романтики. Именно поэтому Южный ГОК часто называют "стальным сердцем Кривого Рога".

Внутри карьера круглосуточно работает тяжелая техника. Огромные экскаваторы, буровые установки, гигантские БелАЗы, способные перевозить более 100 тонн руды, непрерывно перемещаются между горизонтами. Со смотровой площадки, обустроенной для посетителей, эта техника выглядит как игрушечная, а сам ландшафт — словно марсианский.

Туризм на глубине: как увидеть украинский Марс

Карьер Южного ГОКа стал одной из визитных карточек индустриального туризма в Украине. Это место, где техногенное могущество сочетается с природной монументальностью. Со смотровой площадки открывается панорама красно-бурых склонов, железистых горизонтов и бесконечного движения техники. Все это создает впечатление, будто вы попали на другую планету.

Кривой Рог в этом смысле не случайно называют украинским Марсом. Визуальное сходство ландшафтов с марсианскими стало туристическим брендом города. Сама смотровая площадка обустроена информационными стендами, которые объясняют технологии добычи и роль комбината в экономике региона.

Впрочем, посетить сам карьер самостоятельно невозможно — это объект с ограниченным доступом. Попасть на площадку можно только в составе организованной экскурсионной группы или при наличии официального разрешения, полученного в управлении комбината.

Работа продолжается: что будет дальше с карьером

Несмотря на десятилетия эксплуатации, карьер Южного ГОКа имеет значительные перспективы. По прогнозам геологов, запасы железной руды на этом месторождении позволят продолжить добычу еще как минимум 60 лет. Это означает, что у посетителей еще есть много времени, чтобы увидеть этот уникальный объект собственными глазами.

Комбинат также рассматривает возможность развития направления индустриального туризма. В частности, обсуждаются идеи по созданию специальных маршрутов, безопасного подземного музея горных машин и даже VR-технологий для виртуальных экскурсий.

Индустриальный туризм в Украине только набирает обороты. Заводы, шахты, карьеры — все это воспринимается не только как промышленные объекты, но и как элементы национальной идентичности и истории. Южный ГОК, с его масштабом, уникальностью и романтической формой, является идеальным примером того, как промышленность может стать основой туристической привлекательности.

Благодаря мощной инфраструктуре и потенциалу дальнейшего развития Кривой Рог постепенно превращается в центр промышленного туризма Восточной Европы. И Южный карьер — это место, которое точно стоит увидеть.

Что еще стоит знать украинцам

Лето — идеальная пора для путешествий по Украине, и Карпаты предлагают незабываемые впечатления. Их величественные пейзажи и кристально чистый воздух наполняют энергией. Особого внимания заслуживает озеро Герашаска, расположенное на высоте 1577 метров над уровнем моря, которое поражает своей красотой и ледниковым происхождением.

Также с приходом лета киевляне стремятся найти спокойные места, чтобы спрятаться от городской суеты и жары. Киевское водохранилище, с его зелеными берегами, тихим плеском воды и шелестом камыша, становится идеальным пристанищем. Это прекрасное место, где можно насладиться природой и отдохнуть от ежедневных забот.