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Создали пропасти — какие самые большие карьеры вырыли люди

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 20:10
Самые большие карьеры мира — глубина, размеры и влияние на окружающую среду (фото)
Карьер Бингем-Каньон. Фото: vue.gov.ua

Карьеры — это впечатляющие свидетельства человеческой деятельности, где природа и технологии переплетаются, создавая грандиозные ландшафты. Эти огромные вскрытые ямы, созданные для добычи полезных ископаемых, часто становятся не только промышленными объектами, но и туристическими аттракциями благодаря своим масштабам и красоте.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о крупнейших карьерах мира, их истории, значении и уникальности, опираясь на проверенные данные и современные источники.

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Бингем-Каньон: самый глубокий карьер в мире

Расположенный в штате Юта, США, карьер Бингем-Каньон является одним из крупнейших и глубочайших в мире. Его глубина достигает 1,2 км, длина - 4 км, а площадь — около 8 кв. км. Этот гигант, известный также как Kennecott Copper Mine, функционирует с 1863 года и является старейшим действующим карьером.

Ежедневно здесь добывают до 450 тонн медной руды, а для транспортировки используют огромные самосвалы, способные перевозить до 230 тонн за раз. В 1966 году карьер получил статус национального исторического памятника США, привлекающего тысячи туристов.

В 2013 году здесь произошел масштабный оползень, который временно остановил работы, но не умалил его величия. Сегодня карьер принадлежит компании Rio Tinto Group и остается ключевым источником меди в мире.

 

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Бингем-Каньон. Фото: Doc Searls

 

Чукикамата: медный великан

Чукикамата, расположенный в пустыне Атакама в Чили, является крупнейшим по объему добычи медным карьером в мире. Его размеры впечатляют: 4,3 км в длину, 3 км в ширину и 900 м в глубину. Основанный в 1915 году, он обеспечивает значительную часть мировой добычи меди. Ежегодно здесь добывают около 29 миллионов тонн руды.

Этот карьер не только промышленный объект, но и символ экономического развития Чили. Однако из-за глубины и экологических вызовов, добыча частично переходит на подземные методы, что делает Чукикамата уникальным примером эволюции горного дела.

 

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Чукикамата. Фото: Diego Delso

 

Эскондида: золото медного короля

Еще один чилийский гигант — карьер Эскондида, расположенный в пустыне Атакама. Это крупнейший в мире карьер по объему добычи меди: в 2023 году здесь добыто более 1,2 миллиона тонн меди. Эскондида не только поставляет медь, но и имеет залежи золота и серебра, что делает его чрезвычайно ценным.

Управляется компанией BHP Billiton, этот карьер является примером современных технологий добычи, но также сталкивается с экологическими проблемами, в частности из-за высокого потребления воды в засушливой местности.

 

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Карьер Эскондида. Фото: uk.environmentgo.com

 

Форт-Нокс: золотой гигант

Карьер Форт-Нокс в Западной Австралии, известный также как Super Pit, является одним из крупнейших золотодобывающих карьеров. Его размеры — 3,5 км в длину, 1,5 км в ширину и 600 м в глубину. Ежегодно здесь добывают около 700 000 унций золота.

Карьер работает круглосуточно, а его масштабы видны даже из космоса. Управляется компанией Northern Star Resources, Форт-Нокс привлекает туристов, которые могут наблюдать за работой гигантских машин со смотровых площадок.

 

Создали пропасти — какие самые большие карьеры вырыли люди - фото 4
Форт-Нокс. Фото: NordNordWest

 

Будущее карьеров: эра устойчивой добычи

Глобальный подход к добыче меняется. В будущем карьеры должны будут соответствовать более строгим экологическим требованиям. Уже сейчас крупные компании переходят на:

  • автоматизированную технику;
  • закрытые циклы водоснабжения;
  • рекультивацию территорий.

В некоторых странах старые карьеры превращают в туристические объекты, парки, озера или даже гигантские солнечные электростанции.

Как сообщалось, Кривой Рог гордится карьером Южного ГОКа — грандиозным индустриальным объектом, который получил признание как крупнейший в Украине и один из самых глубоких в мире, служа ключевым источником железной руды.

Также мы рассказывали, о Коростышевском карьере на Житомирщине, который известен сегодня как живописный затопленный водоем, ежегодно привлекающий тысячи туристов. Однако всего три десятилетия назад это место было совсем другим — здесь функционировал один из самых известных гранитных карьеров Украины.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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