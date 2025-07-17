Запаси нафти в Україні — в яких регіонах найбільші поклади

Устаткування для видобутку нафти. Фото: УНІАН

Попри повномасштабну війну з РФ та захоплення ворогом низки територій, нафтовидобуток в Україні не зупинився. Найбільші поклади ресурсу наявні у так званому Східному регіоні.

Новини.LIVE розповідають, де в Україні зосереджені найбільші поклади "чорного золота".

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Нафтові регіони України — де найбільші поклади

За інформацією на Порталі даних з видобувної галузі України, відомо про чотири нафтогазоносні провінції в Україні:

Дніпровсько-Прип'ятська;

Балтійсько-Переддобруджинська;

Карпатська;

Причорноморсько-Північно-Кавказько-Мангишлацька.

Вони об'єднані у три нафтогазоносні регіони за географічним положенням:

Східний — Дніпровсько-Донецька область, де є понад 200 родовищ нафти та газу;

Західний — Передкарпатська, Складчастих Карпат, Закарпатська, Волино-Подільська області — понад 90 розвіданих родовищ нафти та газу;

Південний — Переддобруджинська, Причорноморсько-Кримська, Індоло-Кубанська, Азово-Березанська області з майже 30 розвіданих родовищами "чорного золота" та газу.

Більшість запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату та природного газу) залягають у межах Східного регіону, на який припадають найбільші обсяги видобутку.

За інформацією Порталу даних видобувної галузі України, на кінець 2020 року сукупні запаси нафти становили майже 85 млн тонн. У Східному регіоні було зосереджено 51,18%, у Західному — 14,24%, Південному — 9,26%.

Як свідчать дані Держстату, видобуток нафти в Україні у різні роки становив:

у 2017 — 1,5 млн тонн;

у 2018 — 1,62 млн тонн;

у 2019 — 1,72 млн тонн;

у 2020 — 1,67 млн тонн;

у 2021 — 1,65 млн тонн;

у 2023 — 2,1 млн тонн.

В основному нафту видобували у Східному регіоні — 68% від усього видобутку. Решту — у Західному регіоні.

Коли в Україні почали видобувати нафту

Про нафту на території сучасної України — на Керченському півострові — було відомо ще з ІІІ століття до нашої ери. Однак промислова розробка розпочалася на промислі Слобода-Рунгурська (в Івано-Франківській області) із 1771 року. За 50 років потому нафту почали видобувати у районі Борислава.

До 1910-го видобуток на Прикарпатті досяг піка — 2 млн тонн на рік. Після Другої світової війни вбули відкриті нові родовища, тож показник максимального видобутку нафти сягнув 14,5 млн тонн у 1972 році. Так з часом нафти видобували усе менше, оскільки запаси на основних родовищах поступово виснажувалися.

Раніше ми розповідали про найбільший район нафтовидобутку у світі. Він працює у Саудівській Аравії. Дізнавайтесь також, як формується ціна на нафту та від чого вона залежить.