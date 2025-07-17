Запаси нафти в Україні — в яких регіонах найбільші поклади

Головні райони видобутку нафти — де в Україні найбільші поклади
Попри повномасштабну війну з РФ та захоплення ворогом низки територій, нафтовидобуток в Україні не зупинився. Найбільші поклади ресурсу наявні у так званому Східному регіоні.
Новини.LIVE розповідають, де в Україні зосереджені найбільші поклади "чорного золота".
Нафтові регіони України — де найбільші поклади
За інформацією на Порталі даних з видобувної галузі України, відомо про чотири нафтогазоносні провінції в Україні:
- Дніпровсько-Прип'ятська;
- Балтійсько-Переддобруджинська;
- Карпатська;
- Причорноморсько-Північно-Кавказько-Мангишлацька.
Вони об'єднані у три нафтогазоносні регіони за географічним положенням:
- Східний — Дніпровсько-Донецька область, де є понад 200 родовищ нафти та газу;
- Західний — Передкарпатська, Складчастих Карпат, Закарпатська, Волино-Подільська області — понад 90 розвіданих родовищ нафти та газу;
- Південний — Переддобруджинська, Причорноморсько-Кримська, Індоло-Кубанська, Азово-Березанська області з майже 30 розвіданих родовищами "чорного золота" та газу.
Більшість запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату та природного газу) залягають у межах Східного регіону, на який припадають найбільші обсяги видобутку.
За інформацією Порталу даних видобувної галузі України, на кінець 2020 року сукупні запаси нафти становили майже 85 млн тонн. У Східному регіоні було зосереджено 51,18%, у Західному — 14,24%, Південному — 9,26%.
Як свідчать дані Держстату, видобуток нафти в Україні у різні роки становив:
- у 2017 — 1,5 млн тонн;
- у 2018 — 1,62 млн тонн;
- у 2019 — 1,72 млн тонн;
- у 2020 — 1,67 млн тонн;
- у 2021 — 1,65 млн тонн;
- у 2023 — 2,1 млн тонн.
В основному нафту видобували у Східному регіоні — 68% від усього видобутку. Решту — у Західному регіоні.
Коли в Україні почали видобувати нафту
Про нафту на території сучасної України — на Керченському півострові — було відомо ще з ІІІ століття до нашої ери. Однак промислова розробка розпочалася на промислі Слобода-Рунгурська (в Івано-Франківській області) із 1771 року. За 50 років потому нафту почали видобувати у районі Борислава.
До 1910-го видобуток на Прикарпатті досяг піка — 2 млн тонн на рік. Після Другої світової війни вбули відкриті нові родовища, тож показник максимального видобутку нафти сягнув 14,5 млн тонн у 1972 році. Так з часом нафти видобували усе менше, оскільки запаси на основних родовищах поступово виснажувалися.
Раніше ми розповідали про найбільший район нафтовидобутку у світі. Він працює у Саудівській Аравії. Дізнавайтесь також, як формується ціна на нафту та від чого вона залежить.
Читайте Новини.LIVE!