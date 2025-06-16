Ціни на нафту - який сорт коштує дорожче за інші

Найдорожча нафта — який сорт коштує більше і чому
У світі налічується близько сотні різних видів нафти. По суті, з кожного родовища можна добувати власний сорт нафти, який може відрізнятися від інших. Їхня вартість безпосередньо залежить від якості самої нафти.
Редакція Новини.LIVE розповідає, яка нафта вважається найдорожчою.
WTI, Brent або Dubai Crude — яка нафта найдорожча
Різниця в ціні визначається щільністю нафти і вмістом у ній сірки. Що нафта легша і що в ній менше сірки, то вона буде дорожчою. Так, нафта буває:
- вищої якості — легка, у ній мало сірки та інших домішок;
- важка і з великою кількістю сірки та інших домішок.
З усіх сортів нафти зазвичай виокремлюють три еталонні стандарти, які й впливають на ціни на світовому ринку нафти:
- WTI — видобувають у США, у штаті Техас;
- Brent — видобувають у Північному морі;
- Dubai Crude — Дубайська нафта.
Саме спираючись на вартість цих сортів нафти, особливо Brent, вираховується і ціна на інші марки. При цьому:
- нафта марки Brent — вважається середнім еталоном;
- нафта марки Dubai Crude — якісніша за марку Brent;
- нафта марки WTI — поступається за якістю як нафті Brent, так і Dubai Crude.
Що з цінами на нафту в червні 2025 року
Нафтовий ринок стрибком цін відреагував на новий конфлікт між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході. Так, 14 червня нафта марки Brent подорожчала більш ніж на 7%, і деякий час торгувалася за ціною понад 75 доларів за барель. Це був найвищий показник з квітня 2025 року.
Нагадаємо, РФ та Індонезія відновлюють торговельні відносини в нафтовій сфері. Співпраця між країнами була припинена понад десять років тому.
Тим часом західні санкції зупинили роботу понад 50 російських нафтових танкерів. У Москві використовували ці судна для експорту нафти по всьому світу.
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