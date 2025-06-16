Ціни на нафту - який сорт коштує дорожче за інші

Долари в ящику. Фото: УНІАН

У світі налічується близько сотні різних видів нафти. По суті, з кожного родовища можна добувати власний сорт нафти, який може відрізнятися від інших. Їхня вартість безпосередньо залежить від якості самої нафти.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка нафта вважається найдорожчою.

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WTI, Brent або Dubai Crude — яка нафта найдорожча

Різниця в ціні визначається щільністю нафти і вмістом у ній сірки. Що нафта легша і що в ній менше сірки, то вона буде дорожчою. Так, нафта буває:

вищої якості — легка, у ній мало сірки та інших домішок;

важка і з великою кількістю сірки та інших домішок.

З усіх сортів нафти зазвичай виокремлюють три еталонні стандарти, які й впливають на ціни на світовому ринку нафти:

WTI — видобувають у США, у штаті Техас;

Brent — видобувають у Північному морі;

Dubai Crude — Дубайська нафта.

Саме спираючись на вартість цих сортів нафти, особливо Brent, вираховується і ціна на інші марки. При цьому:

нафта марки Brent — вважається середнім еталоном;

нафта марки Dubai Crude — якісніша за марку Brent;

нафта марки WTI — поступається за якістю як нафті Brent, так і Dubai Crude.

Що з цінами на нафту в червні 2025 року

Нафтовий ринок стрибком цін відреагував на новий конфлікт між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході. Так, 14 червня нафта марки Brent подорожчала більш ніж на 7%, і деякий час торгувалася за ціною понад 75 доларів за барель. Це був найвищий показник з квітня 2025 року.

Нагадаємо, РФ та Індонезія відновлюють торговельні відносини в нафтовій сфері. Співпраця між країнами була припинена понад десять років тому.

Тим часом західні санкції зупинили роботу понад 50 російських нафтових танкерів. У Москві використовували ці судна для експорту нафти по всьому світу.