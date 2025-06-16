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Найдорожча нафта — який сорт коштує більше і чому

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Дата публікації: 16 червня 2025 06:20
Ціни на нафту - який сорт коштує дорожче за інші
Долари в ящику. Фото: УНІАН
Ключові моменти WTI, Brent або Dubai Crude — яка нафта найдорожча Що з цінами на нафту в червні 2025 року

У світі налічується близько сотні різних видів нафти. По суті, з кожного родовища можна добувати власний сорт нафти, який може відрізнятися від інших. Їхня вартість безпосередньо залежить від якості самої нафти.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка нафта вважається найдорожчою.

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WTI, Brent або Dubai Crude — яка нафта найдорожча

Різниця в ціні визначається щільністю нафти і вмістом у ній сірки. Що нафта легша і що в ній менше сірки, то вона буде дорожчою. Так, нафта буває:

  • вищої якості — легка, у ній мало сірки та інших домішок;
  • важка і з великою кількістю сірки та інших домішок.

З усіх сортів нафти зазвичай виокремлюють три еталонні стандарти, які й впливають на ціни на світовому ринку нафти:

  • WTI — видобувають у США, у штаті Техас;
  • Brent — видобувають у Північному морі;
  • Dubai Crude — Дубайська нафта.

Саме спираючись на вартість цих сортів нафти, особливо Brent, вираховується і ціна на інші марки. При цьому:

  • нафта марки Brent — вважається середнім еталоном;
  • нафта марки Dubai Crude — якісніша за марку Brent;
  • нафта марки WTI — поступається за якістю як нафті Brent, так і Dubai Crude.

Що з цінами на нафту в червні 2025 року

Нафтовий ринок стрибком цін відреагував на новий конфлікт між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході. Так, 14 червня нафта марки Brent подорожчала більш ніж на 7%, і деякий час торгувалася за ціною понад 75 доларів за барель. Це був найвищий показник з квітня 2025 року.

Нагадаємо, РФ та Індонезія відновлюють торговельні відносини в нафтовій сфері. Співпраця між країнами була припинена понад десять років тому.

Тим часом західні санкції зупинили роботу понад 50 російських нафтових танкерів. У Москві використовували ці судна для експорту нафти по всьому світу.

гроші нафта ціни Brent вартість WTI
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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