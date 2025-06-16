Цены на нефть — какой сорт стоит дороже остальных

Доллары в ящике. Фото: УНИАН

В мире насчитывается около сотни разных видов нефти. По сути, с каждого месторождения можно добывать собственный сорт нефти, который может отличаться от остальных. Их стоимость напрямую зависит от качества самой нефти.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая нефть считается самой дорогой.

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Разница в цене определяется плотностью нефти и содержанием в ней серы. Чем нефть легче и чем в ней меньше серы, тем она будет дороже. Так, нефть бывает:

высшего качества — легкая, в ней мало серы и других примесей;

тяжелая и с большим количеством серы и других примесей.

Из всех сортов нефти обычно выделяют три эталонных стандарта, которые и влияют на цены на мировом рынке нефти:

WTI — добывают в США, в штате Техас;

Brent — добываются Северном море;

Dubai Crude — Дубайская нефть.

Именно опираясь на стоимость этих сортов нефти, особенно Brent, высчитывается и цена на другие марки. При этом:

нефть марки Brent — считается средним эталоном;

нефть марки Dubai Crude — качественнее марки Brent;

нефть марки WTI — уступает по качеству как нефти Brent, так и Dubai Crude.

Что с ценами на нефть в июне 2025 года

Нефтяной рынок скачком цен отреагировал на новый конфликт между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке. Так, 14 июня нефть марки Brent подорожала более чем на 7%, и некоторое время торговалась по цене более 75 долларов за баррель. Это был самый высокий показатель с апреля 2025 года.

Напомним, РФ и Индонезия восстанавливают торговые отношения в нефтяной сфере. Сотрудничество между странами было прекращено более десяти лет назад.

Тем временем западные санкции остановили работу более 50 российских нефтяных танкеров. В Москве использовали эти судна для экспорта нефти по всему миру.