Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Паника на рынках — почему рекордно дорожают золото и нефть

Паника на рынках — почему рекордно дорожают золото и нефть

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 17:25
Война между Израилем и Ираном — как изменилась ситуация на рынках нефти и золота
Доллары в конверте. Фото: УНИАН
Ключові моменти Как изменились цены на нефть и золото Что происходит на фондовых рынках Какова ситуация на рынках Европы и Азии

Иран и Израиль разжигают один из самых масштабных вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке за последние десятилетия: 13 июня израильская армия нанесла "превентивный удар" по Ирану из-за его ядерной программы, а Иран, в ответ, нанес масштабный ракетный удар по Тель-Авиву и другим городам. Эскалация между странами рискует перерасти в больший конфликт, тем временем война уже спровоцировала резкий рост цен на нефть и золото.

Как изменились цены на нефть и золото

Как пишет издание The Guardian, нефть марки Brent подорожала более чем на 7%, и некоторое время торговалась по цене более 75 долларов за баррель. Это был самый высокий показатель с апреля 2025 года.

Реклама
Читайте также:
null
Нефть дорожает из-за конфликта между Израилем и Ираном. Скриншот: Bloomberg

Цены на золото выросли примерно на 1% и составили 3 426 долларов за унцию. Показатель почти приблизился к апрельскому рекордному максимуму в 3,5 тыс. долларов.

Что происходит на фондовых рынках

В то же время акции на фондовых биржах упали:

  • Индекс Dow Jones на Уолл-стрит — на 1,8%;
  • S&P 500 — на 1,1%;
  • а Nasdaq — на 1,3%.

Акции авиакомпаний, включая Delta, United и American, снижаются из-за опасений, что на рынке появится дорогое топливо, если возникнут перебои с поставками нефти.

На Лондонской бирже компания IAG — владелец British Airways, потеряла 3,7%, а торги по акциям авиакомпании EasyJet завершились снижением на 2,7%.

Какова ситуация на рынках Европы и Азии

Относительно рынков стран Европы, то в Германии, Франции, Италии и Испании они закрылись 13 июня с показателями минимум на 1% ниже, чем днем ранее. В Лондоне FTSE 100 снизился на 34 пункта — это ниже рекордного максимума в четверг.

На эскалацию на Ближнем Востоке отреагировал и азиатский рынок. Так, японский Nikkei потерял 1,3%, южнокорейский Kospi — 1,1%, а гонконгский Hang Seng — 0,8%.

Ранее мы рассказывали, что на мировых рынках стремительно дорожает платина. Темпы являются более быстрыми, чем подорожание золота. Узнавайте также, на каких глубинах находят залежи нефти.

Иран Израиль нефть фондовый рынок золото війна
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации