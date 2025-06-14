Война между Израилем и Ираном — как изменилась ситуация на рынках нефти и золота

Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Иран и Израиль разжигают один из самых масштабных вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке за последние десятилетия: 13 июня израильская армия нанесла "превентивный удар" по Ирану из-за его ядерной программы, а Иран, в ответ, нанес масштабный ракетный удар по Тель-Авиву и другим городам. Эскалация между странами рискует перерасти в больший конфликт, тем временем война уже спровоцировала резкий рост цен на нефть и золото.

Как изменились цены на нефть и золото

Как пишет издание The Guardian, нефть марки Brent подорожала более чем на 7%, и некоторое время торговалась по цене более 75 долларов за баррель. Это был самый высокий показатель с апреля 2025 года.

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Цены на золото выросли примерно на 1% и составили 3 426 долларов за унцию. Показатель почти приблизился к апрельскому рекордному максимуму в 3,5 тыс. долларов.

Что происходит на фондовых рынках

В то же время акции на фондовых биржах упали:

Индекс Dow Jones на Уолл-стрит — на 1,8%;

S&P 500 — на 1,1%;

а Nasdaq — на 1,3%.

Акции авиакомпаний, включая Delta, United и American, снижаются из-за опасений, что на рынке появится дорогое топливо, если возникнут перебои с поставками нефти.

На Лондонской бирже компания IAG — владелец British Airways, потеряла 3,7%, а торги по акциям авиакомпании EasyJet завершились снижением на 2,7%.

Какова ситуация на рынках Европы и Азии

Относительно рынков стран Европы, то в Германии, Франции, Италии и Испании они закрылись 13 июня с показателями минимум на 1% ниже, чем днем ранее. В Лондоне FTSE 100 снизился на 34 пункта — это ниже рекордного максимума в четверг.

На эскалацию на Ближнем Востоке отреагировал и азиатский рынок. Так, японский Nikkei потерял 1,3%, южнокорейский Kospi — 1,1%, а гонконгский Hang Seng — 0,8%.

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