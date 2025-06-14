Війна між Ізраїлем та Іраном — як змінилася ситуація на ринках нафти і золота

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Іран та Ізраїль розпалюють один із наймасштабніших збройних конфліктів на Близькому Сході за останні десятиліття: 13 червня ізраїльська армія завдала "превентивного удару" по Ірану через його ядерну програму, а Іран, у відповідь, завдав масштабного ракетного удару по Тель-Авіву та іншим містам. Ескалація між країнами ризикує перерости у більший конфлікт, тим часом війна вже спровокувала різке зростання цін на нафту та золото.

Як змінилися ціни на нафто та золото

Як пише видання The Guardian, нафта марки Brent подорожчала більш ніж на 7%, і деякий час торгувалася за ціною у понад 75 доларів за барель. Це був найвищий показник з квітня 2025 року.

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Ціни на золото зросли приблизно на 1% і становила 3 426 доларів за унцію. Показник майже наблизився до квітневого рекордного максимуму у 3,5 тис. доларів.

Що відбувається на фондових ринках

Водночас акції на фондових біржах впали:

Індекс Dow Jones на Волл-стріт — на 1,8%;

S&P 500 — на 1,1%;

а Nasdaq — на 1,3%.

Акції авіакомпаній, включно з Delta, United і American, знижуються через побоювання, що на ринку з'явиться дороге паливо, якщо виникнуть перебої з постачанням нафти.

На Лондонській біржі компанія IAG — власник British Airways, втратила 3,7%, а торги по акціях авіакомпанії EasyJet завершилися зниженням на 2,7%.

Яка ситуація на ринках Європи та Азії

Щодо ринків країн Європи, то у Німеччині, Франції, Італії та Іспанії вони закрилися 13 червня з показниками щонайменше на 1% нижче, ніж днем раніше. У Лондоні FTSE 100 знизився на 34 пункти — це нижче від рекордного максимуму в четвер.

На ескалацію на Близькому Сході відреагував і азійський ринок. Так, японський Nikkei втратив 1,3%, південнокорейський Kospi — 1,1%, а гонконзький Hang Seng — 0,8%.

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