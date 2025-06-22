Найбільше нафтове родовище — в якій країні знайшли великі запаси нафти

Найбільший регіон з виробництва нафти — коли і де його відкрили
Нафта — надзвичайно важливий ресурс для людства, оскільки завдяки цій сировині функціонують економіки практично всіх країн світу. Найбільші родовища нафти розташовані на території різних держав.
Редакція Новини.LIVE розповідає про найбільший район нафтовидобутку у світі.
Найбільший у світі район нафтовидобутку — де його відкрили
Одним із найвідоміших природних резервуарів нафти сьогодні є Аль-Гавар (Гавар), який відкрили ще у 1948 році у Саудівській Аравії. Поклади вуглеводнів знайшли на території, площа якої складає майже 8,4 тис. кв. км у басейні Перської затоки.
Родовище Аль-Гавар розташоване за 100 кілометрів на схід від міста Дархан, у провінції Ель-Шаркія. Як свідчать дані Управління енергетичної інформації США (EIA), у ньому є до 60 млрд тонн нафти.
Гавар перебуває під юрисдикцією Саудівської Аравії, родовищем керує державна компанія Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company). Щороку тут з-під землі добувають понад мільйона тонн нафти — 60% усіх енергоресурсів країни.
Цікаво, що в період з 1951 по 1981 рік у цьому резервуарі добували понад 5 млн барелів нафти щодня. Це світовий рекорд, досягнутий завдяки величезній площі нафтового басейну. Більшість видобутої в Аль-Гаварі нафти належить до сорту Arab Light.
Про що ще варто знати
У світі станом на зараз є десять країн, які володіють значними запасами нафти. Це:
- Венесуела;
- РФ;
- Саудівська Аравія;
- Канада;
- Іран;
- Ірак;
- ОАЕ;
- Кувейт;
- США;
- Лівія.
Нагадаємо, 5 травня нафта у світі різко подешевшала. Ціни впали після того, як ОПЕК+ погодилася збільшити видобуток "чорного золота". Дізнавайтесь також, який сорт нафти є найдорожчим.
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