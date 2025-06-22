Найбільше нафтове родовище — в якій країні знайшли великі запаси нафти

Видобуток нафти. Фото: Кадр з відео

Нафта — надзвичайно важливий ресурс для людства, оскільки завдяки цій сировині функціонують економіки практично всіх країн світу. Найбільші родовища нафти розташовані на території різних держав.

Редакція Новини.LIVE розповідає про найбільший район нафтовидобутку у світі.

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Одним із найвідоміших природних резервуарів нафти сьогодні є Аль-Гавар (Гавар), який відкрили ще у 1948 році у Саудівській Аравії. Поклади вуглеводнів знайшли на території, площа якої складає майже 8,4 тис. кв. км у басейні Перської затоки.

Родовище Гавар. Фото: Reddit

Родовище Аль-Гавар розташоване за 100 кілометрів на схід від міста Дархан, у провінції Ель-Шаркія. Як свідчать дані Управління енергетичної інформації США (EIA), у ньому є до 60 млрд тонн нафти.

Гавар перебуває під юрисдикцією Саудівської Аравії, родовищем керує державна компанія Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company). Щороку тут з-під землі добувають понад мільйона тонн нафти — 60% усіх енергоресурсів країни.

Родовише Гавар на карті. Фото: Wikiwand

Цікаво, що в період з 1951 по 1981 рік у цьому резервуарі добували понад 5 млн барелів нафти щодня. Це світовий рекорд, досягнутий завдяки величезній площі нафтового басейну. Більшість видобутої в Аль-Гаварі нафти належить до сорту Arab Light.

Про що ще варто знати

У світі станом на зараз є десять країн, які володіють значними запасами нафти. Це:

Венесуела;

РФ;

Саудівська Аравія;

Канада;

Іран;

Ірак;

ОАЕ;

Кувейт;

США;

Лівія.

Нагадаємо, 5 травня нафта у світі різко подешевшала. Ціни впали після того, як ОПЕК+ погодилася збільшити видобуток "чорного золота". Дізнавайтесь також, який сорт нафти є найдорожчим.