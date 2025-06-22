Самое большое нефтяное месторождение — в какой стране нашли большие запасы нефти

Крупнейший регион по производству нефти – когда и где его открыли
Нефть — чрезвычайно важный ресурс для человечества, поскольку благодаря этому сырью функционируют экономики практически всех стран мира. Крупнейшие месторождения нефти расположены на территории разных государств.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о крупнейшем районе нефтедобычи в мире.
Крупнейший в мире район нефтедобычи — где его открыли
Одним из самых известных природных резервуаров нефти сегодня является Аль-Гавар (Гавар), который открыли еще в 1948 году в Саудовской Аравии. Залежи углеводородов нашли на территории, площадь которой составляет почти 8,4 тыс. кв. км в бассейне Персидского залива.
Месторождение Аль-Гавар расположено в 100 километрах к востоку от города Дархан, в провинции Эль-Шаркия. Как свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA), в нем есть до 60 млрд тонн нефти.
Гавар находится под юрисдикцией Саудовской Аравии, месторождением управляет государственная компания Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company). Ежегодно здесь из-под земли добывают более миллиона тонн нефти — 60% всех энергоресурсов страны.
Интересно, что в период с 1951 по 1981 год в этом резервуаре добывали более 5 млн баррелей нефти ежедневно. Это мировой рекорд, достигнутый благодаря огромной площади нефтяного бассейна. Большинство добытой в Аль-Гаваре нефти относится к сорту Arab Light.
О чем еще стоит знать
В мире по состоянию на сейчас есть десять стран, которые обладают значительными запасами нефти. Это:
- Венесуэла;
- РФ;
- Саудовская Аравия;
- Канада;
- Иран;
- Ирак;
- ОАЭ;
- Кувейт;
- США;
- Ливия.
Напомним, 5 мая нефть в мире резко подешевела. Цены упали после того, как ОПЕК+ согласилась увеличить добычу "черного золота". Узнавайте также, какой сорт нефти является самым дорогим.
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