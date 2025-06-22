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Крупнейший регион по производству нефти – когда и где его открыли

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Дата публикации 22 июня 2025 06:20
Самое большое нефтяное месторождение — в какой стране нашли большие запасы нефти
Добыча нефти. Фото: Кадр из видео
Ключові моменти Крупнейший в мире район нефтедобычи — где его открыли О чем еще стоит знать

Нефть — чрезвычайно важный ресурс для человечества, поскольку благодаря этому сырью функционируют экономики практически всех стран мира. Крупнейшие месторождения нефти расположены на территории разных государств.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о крупнейшем районе нефтедобычи в мире.

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Крупнейший в мире район нефтедобычи — где его открыли

Одним из самых известных природных резервуаров нефти сегодня является Аль-Гавар (Гавар), который открыли еще в 1948 году в Саудовской Аравии. Залежи углеводородов нашли на территории, площадь которой составляет почти 8,4 тыс. кв. км в бассейне Персидского залива.

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Месторождение Гавар. Фото: Reddit

Месторождение Аль-Гавар расположено в 100 километрах к востоку от города Дархан, в провинции Эль-Шаркия. Как свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA), в нем есть до 60 млрд тонн нефти.

Гавар находится под юрисдикцией Саудовской Аравии, месторождением управляет государственная компания Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company). Ежегодно здесь из-под земли добывают более миллиона тонн нефти — 60% всех энергоресурсов страны.

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Месторождение Гавар на карте. Фото: Wikiwand

Интересно, что в период с 1951 по 1981 год в этом резервуаре добывали более 5 млн баррелей нефти ежедневно. Это мировой рекорд, достигнутый благодаря огромной площади нефтяного бассейна. Большинство добытой в Аль-Гаваре нефти относится к сорту Arab Light.

О чем еще стоит знать

В мире по состоянию на сейчас есть десять стран, которые обладают значительными запасами нефти. Это:

  • Венесуэла;
  • РФ;
  • Саудовская Аравия;
  • Канада;
  • Иран;
  • Ирак;
  • ОАЭ;
  • Кувейт;
  • США;
  • Ливия.

Напомним, 5 мая нефть в мире резко подешевела. Цены упали после того, как ОПЕК+ согласилась увеличить добычу "черного золота". Узнавайте также, какой сорт нефти является самым дорогим.

нефть добыча полезных ископаемых добыча месторождение нефтебаза
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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