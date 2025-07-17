Запасы нефти в Украине — в каких регионах самые большие залежи

Оборудование для добычи нефти. Фото: УНИАН

Несмотря на полномасштабную войну с РФ и захват врагом ряда территорий, нефтедобыча в Украине не остановилась. Наибольшие залежи ресурса имеются в так называемом Восточном регионе.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине сосредоточены крупнейшие залежи "черного золота".

Реклама

Читайте также:

Нефтяные регионы Украины — где самые большие залежи

По информации на Портале данных по добывающей отрасли Украины, известно о четырех нефтегазоносных провинциях в Украине:

Днепровско-Припятская;

Балтийско-Переддобружинска;

Карпатская;

Причерноморско-Северно-Кавказско-Мангишлакская.

Они объединены в три нефтегазоносных региона по географическому положению:

Восточный — Днепровско-Донецкая область, где есть более 200 месторождений нефти и газа;

Западный — Прикарпатская, Складчатых Карпат, Закарпатская, Волыно-Подольская области — более 90 разведанных месторождений нефти и газа;

Южный — Преддобружинская, Причерноморско-Крымская, Индоло-Кубанская, Азово-Березанская области с почти 30 разведанных месторождениями "черного золота" и газа.

Большинство запасов углеводородов (нефти, газового конденсата и природного газа) залегают в пределах Восточного региона, на который приходятся наибольшие объемы добычи.

По информации Портала данных добывающей отрасли Украины, на конец 2020 года совокупные запасы нефти составляли почти 85 млн тонн. В Восточном регионе было сосредоточено 51,18%, в Западном —14,24%, Южном — 9,26%.

Как свидетельствуют данные Госстата, добыча нефти в Украине в разные годы составляла:

в 2017 — 1,5 млн тонн;

в 2018 — 1,62 млн тонн;

в 2019 — 1,72 млн тонн;

в 2020 — 1,67 млн тонн;

в 2021 — 1,65 млн тонн;

в 2023 — 2,1 млн тонн.

В основном нефть добывают в Восточном регионе — 68% от всей добычи. Остальное — в Западном регионе.

Когда в Украине начали добывать нефть

О нефти на территории современной Украины — на Керченском полуострове — было известно еще с III века до нашей эры. Однако промышленная разработка началась на промысле Слобода-Рунгурская (в Ивано-Франковской области) с 1771 года. 50 лет спустя нефть начали добывать в районе Борислава.

К 1910-му добыча на Прикарпатье достигла пика — 2 млн тонн в год. После Второй мировой войны были открыты новые месторождения, поэтому показатель максимальной добычи нефти достиг 14,5 млн тонн в 1972 году. Но со временем нефти добывали все меньше, поскольку запасы на основных месторождениях постепенно истощались.

Ранее мы рассказывали о крупнейшем районе нефтедобычи в мире. Он работает в Саудовской Аравии. Узнавайте также, как формируется цена на нефть и от чего она зависит.