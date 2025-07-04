Нафта може піти у минуле — вчені знайшли нове джерело енергії

Люди в африканському селі. Фото: Pexels.

Західна Африка може позбавити світ від нафтової та газової залежності. Інженери та вчені виявили там гігантський резервуар із безвуглецевим джерелом енергії — надчистим природним воднем.

Про це пише Eco News.

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Що відомо про відкриття

Запаси резервуара оцінюють у понад 1,4 мільйона кілограмів водню. З'явився він у результаті пожежі, що сталася у 2000-х роках у свердловині з водою біля Буракебугу в Малі. Водень, що утворився внаслідок хімічних реакцій між водою та багатими залізом мінералами, перебуває у чистій формі й повністю відрізняється від водню, виробленого внаслідок забруднюючих процесів.

Водневе родовище, поховане під Буракебугу, простягається на площу понад 8 квадратних кілометрів і містить приблизно п'ять розташованих геологічних шарів один над одним, багатих воднем.

Економічна вигода

При з'ясуванні вартості видобутку виявили, що зелений водень, отриманий шляхом електролізу, коштує близько 5 доларів за кілограм, тоді як синій водень, отриманий з викопного палива з уловлюванням вуглецю, коштує близько 2–3 доларів за кілограм. Однак для порівняння, цей природний водень у Малі можна видобути лише за 50 центів за кілограм.

Вочевидь, це відкриття робить водень конкурентоспроможним проти інших претендентів на чисту енергію.

Конкурент нафти й газу

Зараз ця воднева свердловина забезпечує електроенергією ціле поселення в Малі. Все це стало можливим завдяки воді, яка слугує паливом.

Зазначається, що відкриття водню Буракебугу обіцяє світу більш чисте енергетичне майбутнє.

Пропонуючи 1,4 мільйона кілограмів чистого водню лише в одному резервуарі та можливість створення мільйонів прихованих водневих резервуарів по всьому континенту, Африка може стати лідером руху за чисту енергію.

Кінець нафти й газу цілком може бути досягнутий, завдяки крихітному селу у Малі, яке знаходиться в самому серці регіону.

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