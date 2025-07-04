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Главная Индустрии Серьезный конкурент нефти — ученые нашли новый источник энергии

Серьезный конкурент нефти — ученые нашли новый источник энергии

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 14:20
Нефть может уйти в прошлое — ученые нашли новый источник энергии
Люди в африканской деревне. Фото: Pexels.

Западная Африка может избавить мир от нефтяной и газовой зависимости. Инженеры и ученые обнаружили там гигантский резервуар с безуглеродным источником энергии — сверхчистым природным водородом.

Об этом пишет Eco News.

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Что известно об открытии

Запасы резервуара оценивают в более 1,4 миллиона килограммов водорода. Появился он в результате пожара, произошедшего в 2000-х годах в скважине с водой возле Буракебугу в Мали. Водород, образовавшийся в результате химических реакций между водой и богатыми железом минералами, находится в чистой форме и полностью отличается от водорода, произведенного в результате загрязняющих процессов.

Водородное месторождение, погребенное под Буракебугу, простирается на площадь более 8 квадратных километров и содержит примерно пять расположенных геологических слоев друг над другом, богатых водородом.

Экономическая выгода

При выяснении стоимости добычи было обнаружено, что зеленый водород, полученный путем электролиза, стоит около 5 долларов за килограмм, тогда как синий водород, полученный из ископаемого топлива с улавливанием углерода, стоит около 2-3 долларов за килограмм. Однако для сравнения, этот природный водород в Мали можно добыть всего за 50 центов за килограмм.

Очевидно, это открытие делает водород конкурентоспособным против других претендентов на чистую энергию.

Конкурент нефти и газа

Сейчас эта водородная скважина обеспечивает электроэнергией целое поселение в Мали. Все это стало возможным благодаря воде, которая служит топливом.

Отмечается, что открытие водорода Буракебугу обещает миру более чистое энергетическое будущее.

Предлагая 1,4 миллиона килограммов чистого водорода только в одном резервуаре и возможность создания миллионов скрытых водородных резервуаров по всему континенту, Африка может стать лидером движения за чистую энергию.

Конец нефти и газа вполне может быть достигнут, благодаря крошечной деревне в Мали, которая находится в самом сердце региона.

Ранее мы писали о крупнейшем районе нефтедобычи в мире.

Также узнавайте, где в Украине добывают нефть.

водород Африка нефть энергия возобновляемая энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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