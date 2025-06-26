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Головна Індустрії Чорне золото під ногами — де в Україні видобувають нафту

Чорне золото під ногами — де в Україні видобувають нафту

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 10:35
Мільйони під землею — де в Україні видобувають нафту
Нафтові вежі в морі. Фото: Freepik
Ключові моменти У яких регіонах найбільше нафти Як видобувають нафту в Україні

Нафта — дуже важливий і навіть стратегічний ресурс, який відіграє ключову роль в енергетичній безпеці держави. В Україні є власні нафтові родовища, які, хоч і не зрівняються з головними гравцями світового нафтового ринку, однак мають велике значення для енергосистеми країни.  

Новини.LIVE розповідають, в яких регіонах України видобувають нафту.

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Згідно з даними порталу видобувної галузі, в Україні зосереджено три нафтогазоносних регіони:

  • Східний — розташований на території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької областей;
  • Західний — на території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Закарпатської областей;
  • Південний — на території Одеської, Запорізької областей (шельфі Чорного моря, Азовського моря) і АР Крим. 

У яких регіонах найбільше нафти

Станом на кінець 2020 року, обсяг балансових запасів нафти в Україні складав 84 796 тис. т. У Східному нафтогазоносному регіоні було зосереджено 51,18% загальних запасів нафти, у Західному та Південному — 35,77% та 13,05% відповідно. 

У розрізі областей:

  • в Івано-Франківській — 19,51%, 
  • у Полтавській — 18,68%;
  • у Сумській — 17,24%.

На 2020 рік в Україні налічувалося 216 родовищ, більшість із яких дуже дрібні. Дрібними вважаються 20 родовищ, невеликим — Бугруватське у Сумській області, а середнім — лише Глинсько-Розбишевське родовище у Полтавській області.

Як видобувають нафту в Україні

Загалом видобуток нафти може здійснюватися трьома способами:

  • фонтанним — нафта самостійно фонтанує зі свердловини;
  • газліфтним — стиснений газ чи повітря виштовхує нафту нагору;
  • глибоконасосним — це найпоширеніший метод видобутку, який полягає у зануренні помп у свердловину та викачуванні нафти.

В Україні для видобутку нафти здебільшого використовують останній — глибоконасосний метод. Однак є також свердловини, з яких нафта фонтанує самостійно. 

Раніше ми писали, який сорт нафти коштує найдорожче і чому. 

Також дізнавайтеся, що буде з цінами на нафту на тлі оголошеного перемир'я між Ізраїлем та Іраном. 

промисловість сфера енергетики нафта видобуток родовище
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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