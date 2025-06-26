Мільйони під землею — де в Україні видобувають нафту

Нафтові вежі в морі. Фото: Freepik

Нафта — дуже важливий і навіть стратегічний ресурс, який відіграє ключову роль в енергетичній безпеці держави. В Україні є власні нафтові родовища, які, хоч і не зрівняються з головними гравцями світового нафтового ринку, однак мають велике значення для енергосистеми країни.

Новини.LIVE розповідають, в яких регіонах України видобувають нафту.

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Згідно з даними порталу видобувної галузі, в Україні зосереджено три нафтогазоносних регіони:

Східний — розташований на території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької областей;

Західний — на території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Закарпатської областей;

Південний — на території Одеської, Запорізької областей (шельфі Чорного моря, Азовського моря) і АР Крим.

У яких регіонах найбільше нафти

Станом на кінець 2020 року, обсяг балансових запасів нафти в Україні складав 84 796 тис. т. У Східному нафтогазоносному регіоні було зосереджено 51,18% загальних запасів нафти, у Західному та Південному — 35,77% та 13,05% відповідно.

У розрізі областей:

в Івано-Франківській — 19,51%,

у Полтавській — 18,68%;

у Сумській — 17,24%.

На 2020 рік в Україні налічувалося 216 родовищ, більшість із яких дуже дрібні. Дрібними вважаються 20 родовищ, невеликим — Бугруватське у Сумській області, а середнім — лише Глинсько-Розбишевське родовище у Полтавській області.

Як видобувають нафту в Україні

Загалом видобуток нафти може здійснюватися трьома способами:

фонтанним — нафта самостійно фонтанує зі свердловини;

газліфтним — стиснений газ чи повітря виштовхує нафту нагору;

глибоконасосним — це найпоширеніший метод видобутку, який полягає у зануренні помп у свердловину та викачуванні нафти.

В Україні для видобутку нафти здебільшого використовують останній — глибоконасосний метод. Однак є також свердловини, з яких нафта фонтанує самостійно.

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