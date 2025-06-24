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Головна Індустрії Перемир'я між Ізраїлем та Іраном — що буде з цінами на нафту

Перемир'я між Ізраїлем та Іраном — що буде з цінами на нафту

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Дата публікації: 24 червня 2025 17:25
Ціни на нафту — чи відновиться вартість після різкого падіння
Видобуток нафти. Фото: Pixabay
Ключові моменти За яких умов ціни на нафту знову зростуть

Ціни на нафту Brent різко знизилися з 78,5 до 69,4 долара за барель після заяви президента США Дональда Трампа про досягнення перемир'я між Іраном та Ізраїлем. Попри це, на світових ринках зберігаються ризики невизначеності, тож зростання може відновитися.

Про це розповів глава департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко в коментарі РБК-Україна.

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"Найближчим часом волатильність на глобальних фінансових ринках може посилитися, а ціни на нафту і природний газ ще більше зрости" заявив експерт.

За яких умов ціни на нафту знову зростуть

Головним ризиком для підвищення вартості нафти залишається перекриття Ормузької протоки. Іран все ще не відмовився від намірів заблокувати рух основним у регіоні маршрутом транспортування нафти та LNG.

"Найважчим наслідком конфлікту інвестори вважають можливе блокування Іраном Ормузької протоки, через яку транспортується 20-25% світового обсягу морського постачання сирої нафти та до 30% скрапленого природного газу", — зазначив Мартиненко.

Проте, за словами експерта, є надія, що Ормузьку протоку не перекриватимуть, адже це невигідно самому Ірану.

Він також додав, що 80-90% нафтового експорту країни йде саме через Ормузьку протоку, а можливості альтернативних шляхів дуже обмежені. Тому ймовірність блокування протоки інвестори вважають відносно низькою.

Раніше ми писали, що у світі налічується близько сотні різних видів нафти, та розповідали, який з них найдорожчий

Також дізнавайтеся, які країни мають найбільші запаси нафти. 

Іран Ізраїль нафта ціни видобуток
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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