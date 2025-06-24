Цены на нефть — восстановится ли стоимость после резкого падения

Добыча нефти. Фото: Pixabay

Цены на нефть Brent резко снизились с 78,5 до 69,4 доллара за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о достижении перемирия между Ираном и Израилем. Несмотря на это, на мировых рынках сохраняются риски неопределенности, поэтому рост может возобновиться.

Об этом рассказал глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко в комментарии РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

"В ближайшее время волатильность на глобальных финансовых рынках может усилиться, а цены на нефть и природный газ еще больше вырасти", — заявил эксперт.

При каких условиях цены на нефть снова вырастут

Главным риском для повышения стоимости нефти остается перекрытие Ормузского пролива. Иран все еще не отказался от намерений заблокировать движение по основному в регионе маршруту транспортировки нефти и LNG.

"Самым тяжелым последствием конфликта инвесторы считают возможное блокирование Ираном Ормузского пролива, через который транспортируется 20-25% мирового объема морских поставок сырой нефти и до 30% сжиженного природного газа", — отметил Мартыненко.

Однако, по словам эксперта, есть надежда, что Ормузский пролив не будут перекрывать, ведь это невыгодно самому Ирану.

Он также добавил, что 80-90% нефтяного экспорта страны идет именно через Ормузский пролив, а возможности альтернативных путей очень ограничены. Поэтому вероятность блокировки пролива инвесторы считают относительно низкой.

Ранее мы писали, что в мире насчитывается около сотни различных видов нефти, и рассказывали, какой из них самый дорогой.

Также узнавайте, какие страны имеют самые большие запасы нефти.