Що буде з ціною нафти, якщо Іран заблокує Ормузьку протоку — прогноз JPMorgan

Видобуток нафти у морі. Фото: Bente Stachowske/Greenpeace

Іранський парламент схвалив резолюцію про можливе закриття Ормузької протоки — одного з найважливіших для світової енергетики морських шляхів. Це стало відповіддю на повідомлення про удари США по ядерних об’єктах Ірану. Остаточне рішення ще не ухвалене — його має прийняти Рада національної безпеки Ірану. Проте вже зараз ситуація викликає глибоке занепокоєння на енергетичних ринках. Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти, може опинитися під реальною загрозою блокади.

Аналітики JPMorgan прогнозують, що у разі повного блокування Ормузу ціни на нафту можуть зрости на 70%. Це станеться через те, що транспортування нафти з Близького Сходу, зокрема з Саудівської Аравії, Іраку, ОАЕ та Кувейту, стане неможливим або значно ускладненим.

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"Повне закриття Ормузу більш ніж на кілька годин або днів – це кошмарний сценарій, який багато спостерігачів вважають неймовірним. Це перекриє потоки та підніме ціни на сиру нафту", — йдеться у матеріалі Bloomberg з посиланням на JPMorgan.

Іншими словами, у випадку фізичної перешкоди в Ормузі, не тільки ціни на нафту злетять, але й відбудеться ланцюгова реакція — ріст інфляції, проблеми з доставками, загроза нової енергетичної кризи у світі.

Що може зробити Іран: сценарії дій Тегерану

Як зазначає Bloomberg, Іран має широке поле для маневру на фоні ударів США. Узбережжя країни безпосередньо межує з Ормузькою протокою, що дає йому змогу швидко вивести ситуацію з-під контролю.

Можливі варіанти дій включають:

атаки на окремі нафтові судна;

використання мін, дронів чи ракет;

знищення критичної інфраструктури у протоці;

повна морська блокада для комерційного флоту.

"Ми можемо намалювати величезний набір сценаріїв та невідомих, які мають всілякі наслідки", — пояснює позаштатний науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Деніел Стернофф.

На його думку, ситуація є надзвичайно чутливою: навіть часткові спроби перешкодити руху танкерів вже спричинять паніку на ринку.

Якими можуть бути наслідки для світу

Ормузька протока — не просто географічний вузол. Це справжня артерія світового нафтового ринку. Її перекриття або навіть нестабільність на маршруті експорту має потенціал вплинути на кожного — від водія в Європі до фабрики в Азії.

Експерти вказують на низку наслідків:

зростання вартості пального на заправках;

порушення логістичних ланцюгів у промисловості;

подорожчання товарів у споживчому сегменті;

потенційне уповільнення економічного зростання у низці країн.

Особливо вразливими можуть виявитися держави, які мають низький рівень енергетичної незалежності або слабку валюту.

Чи вдасться уникнути енергетичного шоку

Попри драматичність ситуації, багато аналітиків вважають повне блокування Ормузу малоймовірним. Причини — як геополітичні, так і економічні. Адже навіть Іран зацікавлений у збереженні експорту своєї ж нафти, який теж залежить від протоки.

"Можливо, ми побачимо обмежені атаки або погрози — і це вже буде достатньо, щоб збурити ринок", — зазначає Стернофф.

За його словами, зараз навіть політичні сигнали, а не конкретні дії, можуть істотно впливати на ціноутворення.

Міжнародні партнери готуються до кризового розвитку подій, підвищуючи стратегічні запаси нафти і активізуючи альтернативні маршрути транспортування. Проте в умовах обмеженого часу та логістичних обмежень світ залишається вразливим.

Раніше ми розповідали, які держави посідають провідні позиції за обсягами нафтових резервів, і як це впливає на їхню роль у світі.

Також зазначимо, у світі існує близько сотні різновидів нафти, причому кожне родовище може давати свій унікальний сорт. Ці сорти відрізняються за якістю, що безпосередньо впливає на їхню вартість. По суті, цінність нафти визначається її унікальними властивостями.