Что будет с ценой нефти, если Иран заблокирует Ормузский пролив — прогноз JPMorgan

Добыча нефти в море. Фото: Bente Stachowske/Greenpeace

Иранский парламент одобрил резолюцию о возможном закрытии Ормузского пролива — одного из важнейших для мировой энергетики морских путей. Это стало ответом на сообщения об ударах США по ядерным объектам Ирана. Окончательное решение еще не принято — его должен принять Совет национальной безопасности Ирана. Однако уже сейчас ситуация вызывает глубокое беспокойство на энергетических рынках. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти, может оказаться под реальной угрозой блокады.

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что в случае полной блокировки Ормуза цены на нефть могут вырасти на 70%. Это произойдет из-за того, что транспортировка нефти с Ближнего Востока, в частности из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Кувейта, станет невозможной или значительно затрудненной.

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"Полное закрытие Ормуза более чем на несколько часов или дней — это кошмарный сценарий, который многие наблюдатели считают невероятным. Это перекроет потоки и поднимет цены на сырую нефть", — говорится в материале Bloomberg со ссылкой на JPMorgan.

Иными словами, в случае физического препятствия в Ормузе, не только цены на нефть взлетят, но и произойдет цепная реакция — рост инфляции, проблемы с доставками, угроза нового энергетического кризиса в мире.

Что может сделать Иран: сценарии действий Тегерана

Как отмечает Bloomberg, Иран имеет широкое поле для маневра на фоне ударов США. Побережье страны непосредственно граничит с Ормузским проливом, что позволяет ему быстро вывести ситуацию из-под контроля.

Возможные варианты действий включают:

атаки на отдельные нефтяные суда;

использование мин, дронов или ракет;

уничтожение критической инфраструктуры в проливе;

полная морская блокада для коммерческого флота.

"Мы можем нарисовать огромный набор сценариев и неизвестных, которые имеют всевозможные последствия", — объясняет внештатный научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Дэниел Стернофф.

По его мнению, ситуация чрезвычайно чувствительна: даже частичные попытки помешать движению танкеров уже вызовут панику на рынке.

Какими могут быть последствия для мира

Ормузский пролив — не просто географический узел. Это настоящая артерия мирового нефтяного рынка. Его перекрытие или даже нестабильность на маршруте экспорта имеет потенциал повлиять на каждого — от водителя в Европе до фабрики в Азии.

Эксперты указывают на ряд последствий:

рост стоимости топлива на заправках;

нарушение логистических цепочек в промышленности;

подорожание товаров в потребительском сегменте;

потенциальное замедление экономического роста в ряде стран.

Особенно уязвимыми могут оказаться государства, которые имеют низкий уровень энергетической независимости или слабую валюту.

Удастся ли избежать энергетического шока

Несмотря на драматичность ситуации, многие аналитики считают полное блокирование Ормуза маловероятным. Причины — как геополитические, так и экономические. Ведь даже Иран заинтересован в сохранении экспорта своей же нефти, который тоже зависит от пролива.

"Возможно, мы увидим ограниченные атаки или угрозы — и это уже будет достаточно, чтобы возмутить рынок", — отмечает Стернофф.

По его словам, сейчас даже политические сигналы, а не конкретные действия, могут существенно влиять на ценообразование.

Международные партнеры готовятся к кризисному развитию событий, повышая стратегические запасы нефти и активизируя альтернативные маршруты транспортировки. Однако в условиях ограниченного времени и логистических ограничений мир остается уязвимым.

Ранее мы рассказывали, какие государства занимают ведущие позиции по объемам нефтяных резервов, и как это влияет на их роль в мире.

Также отметим, в мире существует около сотни разновидностей нефти, причем каждое месторождение может давать свой уникальный сорт. Эти сорта отличаются по качеству, что напрямую влияет на их стоимость. По сути, ценность нефти определяется ее уникальными свойствами.