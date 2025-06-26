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Черное золото под ногами — где в Украине добывают нефть

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 10:35
Миллионы под землей — где в Украине добывают нефть
Нефтяные башни в море. Фото: Freepik
Ключові моменти В каких регионах больше всего нефти Как добывают нефть в Украине

Нефть — очень важный и даже стратегический ресурс, который играет ключевую роль в энергетической безопасности государства. В Украине есть собственные нефтяные месторождения, которые, хоть и не сравнятся с главными игроками мирового нефтяного рынка, однако имеют большое значение для энергосистемы страны.

Новости.LIVE рассказывают, в каких регионах Украины добывают нефть.

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Согласно данным портала добывающей отрасли, в Украине сосредоточено три нефтегазоносных региона:

  • Восточный — расположен на территории Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Донецкой областей;
  • Западный — на территории Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской областей;
  • Южный — на территории Одесской, Запорожской областей (шельфе Черного моря, Азовского моря) и АР Крым.

В каких регионах больше всего нефти

По состоянию на конец 2020 года, объем балансовых запасов нефти в Украине составлял 84 796 тыс. т. В Восточном нефтегазоносном регионе было сосредоточено 51,18% общих запасов нефти, в Западном и Южном — 35,77% и 13,05% соответственно.

В разрезе областей:

  • в Ивано-Франковской — 19,51%,
  • в Полтавской — 18,68%;
  • в Сумской — 17,24%.

На 2020 год в Украине насчитывалось 216 месторождений, большинство из которых очень мелкие. Мелкими считаются 20 месторождений, небольшим — Бугруватское в Сумской области, а средним — только Глинско-Розбышевское месторождение в Полтавской области.

Как добывают нефть в Украине

В общем добыча нефти может осуществляться тремя способами:

  • фонтанным — нефть самостоятельно фонтанирует из скважины;
  • газлифтным — сжатый газ или воздух выталкивает нефть вверх;
  • глубоконасосным — это самый распространенный метод добычи, который заключается в погружении насосов в скважину и выкачивании нефти.

В Украине для добычи нефти в основном используют последний — глубоконасосный метод. Однако есть также скважины, из которых нефть фонтанирует самостоятельно.

Ранее мы писали, какой сорт нефти стоит дороже всего и почему.

Также узнавайте, что будет с ценами на нефть на фоне объявленного перемирия между Израилем и Ираном.

промышленность сфера энергетики нефть добыча месторождение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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