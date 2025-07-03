Хто організував вибухи танкерів, що заходили до РФ — версії та факти

Нафтовий танкер. Фото: Freepik

Серія вибухів на нафтотанкерах, які раніше відвідували російські порти, не на жарт стривожила світову морську галузь. Починаючи з січня 2025 року вже п’ять суден зазнали атак, і жодна з них не була випадковістю. Вибухи сталися у стратегічно важливих місцях — переважно у Середземному морі, з однією атакою в Балтійському. Що об’єднує ці випадки? Судна перед цим заходили до портів РФ, а також мали зупинки біля Мальти або в Лівії.

Атаки були ретельно спланованими та точковими — в усіх випадках пошкодження не знищували судно, а робили його непридатним до експлуатації, пише Financial Times. Наприклад, у танкера Vilamoura вибух стався в машинному відділенні, а не збоку корпуса, що свідчить про знання внутрішньої структури судна.

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Постраждалі танкери:

Seacharm — січень, Туреччина;

Seajewel — лютий, Італія;

Grace Ferrum — лютий, Лівія;

Koala — лютий, Усть-Луга, РФ;

Vilamoura — червень, Лівія.

Кожен з цих випадків має низку збігів: грецькі або кіпрські власники, маршрут через Мальту, попередній захід до російських портів. Утім, є й розбіжності — тип вибуху, місце атаки, технічна складність підриву.

Український слід: гіпотеза, яку ніхто не підтвердив

Одразу після перших інцидентів частина аналітиків запідозрила Україну. Київ офіційно ситуацію не коментував, однак за останній рік Сили безпеки України неодноразово проводили складні спецоперації — у Криму, на Чорному морі, у тилу РФ.

"На початку всі підозри дійсно були спрямовані на Україну. Це виглядало логічно з погляду війни економік", — зазначив виданню на умовах анонімності один з експертів.

Проте експерти вказують, що деякі технічні особливості атак — зокрема підрив у днищі Vilamoura — свідчать про альтернативні сценарії.

А може бути і Лівія, і третя сила

Мартін Келлі з компанії EOS Risk Group, яка спеціалізується на морській безпеці, закликає не робити поспішних висновків.

"Є й інші можливі варіанти — включно з лівійськими учасниками чи державами, які мають і технічні можливості, і потенційний мотив", — підкреслив він.

За словами Келлі, лише частина ознак останньої атаки нагадує попередні, а це може вказувати на нових виконавців. У випадку з Лівією ситуація ускладнюється тим, що країна розділена між кількома угрупованнями, які активно експортують нафту, фінансуючи свою діяльність.

Грецький бізнес у центрі подій

Цікаво, що чотири з п’яти атакованих суден належать саме грецьким або кіпрським судновласникам:

Vilamoura належить Cardiff Group бізнесмена Георгіоса Економоу. Seacharm і Seajewel — компанії Thenamaris, яку контролює Ніколас Мартінос. Grace Ferrum — власність кіпрської Cymare.

Ці компанії або працювали в сірій зоні санкцій, або мали бізнес із перевезенням нафти з Росії чи Казахстану.

Танкер Koala було атаковано прямо в порту Усть-Луга, Росія. Його пізніше внесли до санкційного списку ЄС через перевезення нафти за ціною понад 60 дол./бар., що порушує обмеження G7. Утім, інші судна, за даними трекінгу, перевозили нафту з Казахстану, яка формально не під санкціями.

Кому це вигідно

Серед головних можливих мотивів атак — прагнення ускладнити транспортування російської нафти або знизити активність суден, які підтримують РФ, хоч і формально не порушують обмежень.

Такі дії можуть вписуватися у стратегію:

економічного тиску на Росію;

дестабілізації ланцюгів постачання;

демонстрації здатності до технологічних диверсій.

І якщо Україна й справді не має до цього стосунку, як припускає Келлі, то на арену виходить гравець, який діє поза рамками звичних сценаріїв.

Нові правила морської гри

Після серії атак міжнародні страхові компанії почали перегляд ризикових маршрутів. Морський бізнес став ще обережнішим, особливо при заходах у Лівію або російські порти. У деяких випадках фрахтувальні ставки на маршрутах, пов’язаних із РФ, зросли на 10-15%.

"Це не просто саботаж. Це сигнал: нафта більше не їздитиме світом безкарно", — зазначив один із морських брокерів в інтерв’ю FT.

Світ морської логістики опинився у новій реальності, констатує видання. Прецедент вибухів на танкерах, які перевозили "легальну" нафту, розширює межі ризику для гравців, що працюють на тонкій межі законності.

"Поки що ми бачимо лише частину пазла, і потрібен час, щоб скласти повну картину", — підсумовує Келлі.

Як повідомлялось, Головне управління розвідки Міноборони України виявило, що Росія незаконно перевантажує свою нафту у відкритому морі біля Греції та Кіпру. Ці операції проводяться без західного страхування, зокрема танкером типу "Афрамакс", який здійснює таку діяльність з липня 2024 року.

Також ми повідомляли, що Велика Британія готується запровадити санкції проти сотні нафтових танкерів. Ці судна входять до так званого "тіньового флоту" і використовуються Росією для транспортування нафти в обхід чинних обмежень. Лондон таким чином посилює тиск на Москву, прагнучи обмежити її доходи від продажу енергоресурсів.