Кто организовал взрывы танкеров, заходивших в РФ — версии и факты

Нефтяной танкер. Фото: Freepik

Серия взрывов на нефтетанкерах, которые ранее посещали российские порты, не на шутку встревожила мировую морскую отрасль. Начиная с января 2025 года уже пять судов подверглись атакам, и ни одно из них не было случайностью. Взрывы произошли в стратегически важных местах — преимущественно в Средиземном море, с одной атакой в Балтийском. Что объединяет эти случаи? Суда перед этим заходили в порты РФ, а также имели остановки возле Мальты или в Ливии.

Атаки были тщательно спланированными и точечными — во всех случаях повреждения не уничтожали судно, а делали его непригодным к эксплуатации, пишет Financial Times. Например, у танкера Vilamoura взрыв произошел в машинном отделении, а не сбоку корпуса, что свидетельствует о знании внутренней структуры судна.

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Пострадавшие танкеры:

Seacharm — январь, Турция;

Seajewel — февраль, Италия;

Grace Ferrum — февраль, Ливия;

Koala — февраль, Усть-Луга, РФ;

Vilamoura — июнь, Ливия.

Каждый из этих случаев имеет ряд совпадений: греческие или кипрские владельцы, маршрут через Мальту, предыдущий заход в российские порты. Впрочем, есть и различия — тип взрыва, место атаки, техническая сложность подрыва.

Украинский след: гипотеза, которую никто не подтвердил

Сразу после первых инцидентов часть аналитиков заподозрила Украину. Киев официально ситуацию не комментировал, однако за последний год Силы безопасности Украины неоднократно проводили сложные спецоперации — в Крыму, на Черном море, в тылу РФ.

"В начале все подозрения действительно были направлены на Украину. Это выглядело логично с точки зрения войны экономик", — отметил изданию на условиях анонимности один из экспертов.

Однако эксперты указывают, что некоторые технические особенности атак — в частности подрыв в днище Vilamoura — свидетельствуют об альтернативных сценариях.

А может быть и Ливия, и третья сила

Мартин Келли из компании EOS Risk Group, которая специализируется на морской безопасности, призывает не делать поспешных выводов.

"Есть и другие возможные варианты — включая ливийских участников или государства, которые имеют и технические возможности, и потенциальный мотив", — подчеркнул он.

По словам Келли, лишь часть признаков последней атаки напоминает предыдущие, а это может указывать на новых исполнителей. В случае с Ливией ситуация осложняется тем, что страна разделена между несколькими группировками, которые активно экспортируют нефть, финансируя свою деятельность.

Греческий бизнес в центре событий

Интересно, что четыре из пяти атакованных судов принадлежат именно греческим или кипрским судовладельцам:

Vilamoura принадлежит Cardiff Group бизнесмена Георгиоса Экономоу. Seacharm и Seajewel — компании Thenamaris, которую контролирует Николас Мартинос. Grace Ferrum — собственность кипрской Cymare.

Эти компании либо работали в серой зоне санкций, либо имели бизнес с перевозкой нефти из России или Казахстана.

Танкер Koala был атакован прямо в порту Усть-Луга, Россия. Его позже внесли в санкционный список ЕС из-за перевозки нефти по цене более 60 долл./барр., что нарушает ограничения G7. Впрочем, другие суда, по данным трекинга, перевозили нефть из Казахстана, которая формально не под санкциями.

Кому это выгодно

Среди главных возможных мотивов атак — стремление усложнить транспортировку российской нефти или снизить активность судов, которые поддерживают РФ, хотя и формально не нарушают ограничений.

Такие действия могут вписываться в стратегию:

экономического давления на Россию;

дестабилизации цепей поставок;

демонстрации способности к технологическим диверсиям.

И если Украина действительно не имеет к этому отношения, как предполагает Келли, то на арену выходит игрок, действующий вне рамок привычных сценариев.

Новые правила морской игры

После серии атак международные страховые компании начали пересмотр рисковых маршрутов. Морской бизнес стал еще более осторожным, особенно при заходах в Ливию или российские порты. В некоторых случаях фрахтовочные ставки на маршрутах, связанных с РФ, выросли на 10-15%.

"Это не просто саботаж. Это сигнал: нефть больше не будет ездить по миру безнаказанно", — отметил один из морских брокеров в интервью FT.

Мир морской логистики оказался в новой реальности, констатирует издание. Прецедент взрывов на танкерах, которые перевозили "легальную" нефть, расширяет границы риска для игроков, работающих на тонкой грани законности.

"Пока что мы видим лишь часть пазла, и нужно время, чтобы сложить полную картину", — заключает Келли.

Как сообщалось, Главное управление разведки Минобороны Украины обнаружило, что Россия незаконно перегружает свою нефть в открытом море возле Греции и Кипра. Эти операции проводятся без западного страхования, в частности танкером типа "Афрамакс", который осуществляет такую деятельность с июля 2024 года.

Также мы сообщали, что Великобритания готовится ввести санкции против сотни нефтяных танкеров. Эти суда входят в так называемый "теневой флот" и используются Россией для транспортировки нефти в обход действующих ограничений. Лондон таким образом усиливает давление на Москву, стремясь ограничить ее доходы от продажи энергоресурсов.