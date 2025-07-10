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Головна Індустрії Промислові концентрації срібла в Україні — де ховається скарб

Промислові концентрації срібла в Україні — де ховається скарб

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:15
Промислові концентрації срібла в Україні — регіони та родовища
Видобуток копалин. Фото: Freepik

Срібло — не лише дорогоцінний метал, а й стратегічний ресурс, який дедалі активніше використовується в електроніці, медицині, оптиці та навіть у "зеленій" енергетиці. Попит на нього у світі стабільно зростає. Україна — одна з країн, де в надрах уже виявлено перспективні промислові концентрації срібла, і це відкриває нові економічні горизонти для окремих регіонів.

Редакція Новини.LIVE  розповідає, де саме в Україні виявлені промислові концентрації срібла.

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Геологічна карта України: де шукати срібло

На території України виявлено кілька районів, де концентрації срібла наближаються до промислових. Геологічні дослідження свідчать, що потенційно прибутковий видобуток можливий у таких областях:

  • Закарпатська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська.

У багатьох випадках мова йде не лише про срібло як самостійний ресурс, а й про його вмісне поєднання з іншими металами, зокрема з міддю, свинцем, цинком і золотом.

Закарпаття: найвідоміша "срібна" зона

Найперспективнішим вважається Берегівське родовище у Закарпатській області, пише Велика українська енциклопедія. Тут срібло міститься у комплексі з поліметалевими рудами. Геологи ще в радянські часи відзначали, що концентрація срібла тут перевищує 100 г/т, що перевищує промисловий рівень.

Берегівська зона цікава ще й тим, що геологічні умови сприятливі для відкритого видобутку, що знижує вартість експлуатації родовища.

Центр України: ще одна перспективна точка

У Кіровоградській області, зокрема поблизу міста Кропивницький, ведуться активні дослідження щодо пошуків срібла у складі мідно-залізистих руд. За попередніми оцінками, вміст срібла в окремих зразках становить понад 50 г/т. Поки що це не дає підстав говорити про розробку, але експерти не виключають потенціал для промислового освоєння в найближчі роки.

Донецько-Луганський регіон: що відомо

У Донецькій та Луганській областях срібло також трапляється у поєднанні з міддю та свинцем. Однак через бойові дії та окупацію частини територій геологічні дослідження призупинені, а доступ до деяких родовищ обмежений або неможливий.

Втім, старі архівні дані вказують на наявність покладів з високим вмістом срібла. У мирний час ці зони могли б стати потужною базою для гірничодобувної галузі.

Дніпропетровщина та Запоріжжя: потенціал у надрах

Ці області вже мають потужну інфраструктуру видобутку залізної руди, марганцю та титану, а також добре розвинуту транспортну мережу. Саме тому навіть відносно невеликі концентрації срібла можуть бути рентабельними завдяки вже існуючій промисловій базі.

Відомі випадки виявлення срібла у супутніх породах на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Наразі йдеться лише про розвідку, але інвестори з інтересом стежать за новинами з цих регіонів.

Як виявляють срібло: про методи пошуку

Срібло, на відміну від золота, рідко утворює самостійні родовища. Найчастіше його шукають:

  • у супутніх рудах інших металів;
  • за допомогою геохімічних аналізів та буріння;
  • через відстеження мінералів-індикаторів, як от галіт, барит чи галеніт.

Сучасні методи дозволяють точно визначити не лише наявність срібла, а й економічну доцільність його видобутку, що особливо актуально в умовах зростання собівартості видобувних робіт.

Чи готова Україна до видобутку срібла

Попри наявність перспективних родовищ, жоден проект з видобутку срібла в Україні поки що не запущено на промисловому рівні. Основні причини:

  • екологічні обмеження, особливо в Закарпатті, де видобувні роботи можуть впливати на природні екосистеми;
  • непередбачуваність ринку та відсутність довгострокових інвестицій;
  • низький рівень геологічної розвідки після 1991 року;
  • військові ризики, що особливо актуальні для східних областей.

Втім, експерти вважають, що зростання цін на срібло у світі, а також перехід до зеленої енергетики, в якій срібло відіграє важливу роль, можуть стати стимулом для інвестицій у цей сегмент.

Як повідомлялось, золото, відоме своєю цінністю та красою, є не лише основним матеріалом для ювелірних прикрас, але й відіграє ключову роль у промисловості та високих технологіях. Цікаво, що більша частина цього металу розподілена по всій Землі, а не сконцентрована у великих родовищах.

Також ми розповідали про кварц, який є одним із найпоширеніших мінералів у земній корі, цінним завдяки своїй високій твердості, хімічній стійкості та довговічності. Україна має значні запаси цього мінералу, що сприяє розвитку видобувної та переробної промисловості в країні.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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