Каолінові родовища — де в Україні видобувають білу глину

Каоліновий кар'єр. Фото: Вінницький НТУ

Біла глина або каолін — цінний природний матеріал, який широко використовується в промисловості, медицині та косметології. Україна посідає провідне місце у світі за запасами та видобутком каоліну, поступаючись лише США, Великій Британії та Китаю.

Новини.LIVE розповідають, де в Україні видобувають білу глину.

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Родовища та видобуток каоліну в Україні

На території нашої країни, за даними Інституту геології, знаходиться одна із найбільших у світі каолінова провінція — Український щит, до якого входить більшість родовищ первинного та вторинного каоліну. Зокрема, це:

Глуховецьке родовище — у Вінницькій області, розробляється з 1901 року. Запаси становлять 107,894 млн т. Розробкою займаються ПрАТ "Глуховецький ГЗК" та ТОВ "АВК Українське каолінове товариство".

Турбівське родовище — у Вінницькій області. Запаси родовища складають 6,863 млн т, розробляє його ПрАТ "Турбівський каоліновий завод".

Великогадоминецьке родовище — у Вінницькій області. Запаси складають 171,458 млн т. Розробкою займаються ТОВ "Українська каолінова компанія" та "Українське каолінове товариство".

Жежелівське родовище — у Вінницькій області. Запаси — 23,795 млн т. Розробляється ТОВ "Жежелівський каолін".

Новоселицьке родовище — в Черкаській області. Запаси становлять 20,889 млн т, майже вичерпані. Розробляється Ватутінським комбінатом вогнетривів.

Кіровоградське родовище — розташоване в Кіровоградській області. Запаси значні, розробка триває.

Мурзинське родовище — розташоване у Черкаській області, представлено каолінами товщиною до 23,4 м. Запаси становлять 11,588 млн т, розробка ведеться кар’єрним способом.

Також відомі родовища на Закарпатті та на південно-західному схилі Воронезького кристалічного масиву (Сумська область).

Найбільші запаси каоліну, особливо первинного, зосереджені на території Вінницької області. На Вінницьку область припадає близько 50% від усіх запасів каолінів, врахованих державним балансом запасів корисних копалин України.

Раніше ми писали, що Україна володіє значними родовищами бурштину, які розташовані на території різних областях країни. Багатство запасів янтарю в цих регіонах привертає увагу як місцевих, так і закордонних інвесторів.

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