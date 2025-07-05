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Головна Індустрії Порцелянове багатство — де в Україні видобувають білу глину

Порцелянове багатство — де в Україні видобувають білу глину

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 14:20
Каолінові родовища — де в Україні видобувають білу глину
Каоліновий кар'єр. Фото: Вінницький НТУ

Біла глина або каолін — цінний природний матеріал, який широко використовується в промисловості, медицині та косметології. Україна посідає провідне місце у світі за запасами та видобутком каоліну,  поступаючись лише США, Великій Британії та Китаю. 

Новини.LIVE  розповідають, де в Україні видобувають білу глину.

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Родовища та видобуток каоліну в Україні

На території нашої країни, за даними Інституту геології, знаходиться одна із найбільших у світі каолінова провінція — Український щит, до якого входить більшість родовищ первинного та вторинного каоліну. Зокрема, це:

  • Глуховецьке родовище  — у Вінницькій області, розробляється з 1901 року. Запаси становлять 107,894 млн т. Розробкою займаються ПрАТ "Глуховецький ГЗК" та ТОВ "АВК Українське каолінове товариство".
  • Турбівське родовище  — у Вінницькій області. Запаси родовища складають 6,863 млн т, розробляє його ПрАТ "Турбівський каоліновий завод".
  • Великогадоминецьке родовище — у Вінницькій області. Запаси складають 171,458 млн т. Розробкою займаються ТОВ "Українська каолінова компанія" та "Українське каолінове товариство".
  • Жежелівське родовище — у Вінницькій області. Запаси — 23,795 млн т. Розробляється ТОВ "Жежелівський каолін".
  • Новоселицьке родовище  — в Черкаській області. Запаси становлять 20,889 млн т, майже вичерпані. Розробляється Ватутінським комбінатом вогнетривів.
  • Кіровоградське родовище — розташоване в Кіровоградській області. Запаси значні, розробка триває.
  • Мурзинське родовище  — розташоване у Черкаській області, представлено каолінами товщиною до 23,4 м. Запаси становлять 11,588 млн т, розробка ведеться кар’єрним способом.

Також відомі родовища на Закарпатті та на південно-західному схилі Воронезького кристалічного масиву (Сумська область).

Найбільші запаси каоліну, особливо первинного, зосереджені на території Вінницької області. На Вінницьку область припадає близько 50% від усіх запасів каолінів, врахованих державним балансом запасів корисних копалин України.

Раніше ми писали, що Україна володіє значними родовищами бурштину, які розташовані на території різних областях країни. Багатство запасів янтарю в цих регіонах привертає увагу як місцевих, так і закордонних інвесторів.

Також дізнавайтеся, де в Україні є родовища літію, без якого не обходиться виробництво акумуляторів для електромобілів, смартфонів, систем зберігання енергії тощо.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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