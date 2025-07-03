Каоліновий кар'єр у Вінницькій області — у чому його головна особливість (фото)

Каоліновий кар'єр у Вінницькій області. Фото: AKW

У Вінницькій області є значні природні ресурси, однак цей регіон відомий видобутком ще однією важливою природною копалиною — каоліном. Саме на Вінничині досі працює каоліновий кар'єр, який є не тільки одним із найбільших на території Європи, а й дуже мальовничим.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про це місце.

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Каоліновий кар'єр – це водойма небесно-блакитного кольору у селі Глухівці. У цьому кар'єрі добувають каолін — м’яку, білу глину, дуже важливу для керамічної та фармацевтичної промисловості.

Оскільки кар'єр досі працює, то туристам заборонено плавати в озері. Однак сюди дозволяється приїжджати для того, щоб помилуватися красивою природою, відпочити посеред білосніжних пісків або ж організувати фотосесію чи пікнік із друзями.

Детальніше про каоліновий кар'єр

Каоліновий завод у Глухівцях у Вінницькій області працює з 1905 року. Після приєднання до групи підприємств Quarzwerke Gruppe у 2007 році на заводі відбулася масштабна модернізація виробничих потужностей.

Тепер тут щороку виготовляють майже 240 тисяч тонн каоліну. Український каолін купують понад 50 країн світу та застосовують для виробництва:

паперу;

керамічної (порцеляна, фаянс), електротехнічної (ізоляторів), вогнетривкої, алюмінієвої, текстильної продукції.

На основі чистого каоліну виготовляють порцелянові та фаянсові вироби, які обпалюють при 1 300 — 1 400 градусів. Також каолін — це наповнювач у паперовій промисловості.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що у Закарпатській області свого часу функціонувало єдине в Україні родовище із затвердженими запасами золота — у селі Мужієво. У 1999 році на фабриці, які збудували на родовищі, вдалося виплавити першу партію золота, однак згодом підприємство занепало.

Загалом розвідані запаси золота на Мужіївському родовищі становлять майже 50 тонн. У 2025 році надрами користується компанія Avellana Gold, яка видобуває на Закарпатті цинковий та свинцевий концентрат.

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